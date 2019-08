Italia-Camerun volley | Preolimpico 2019 | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) Venerdì 9 agosto si disputerà, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al PalaFlorio di Bari incomincerà l’avventura degli azzurri che scenderanno in campo per affrontare la modesta compagine africana, sulla carta la nostra Nazionale non dovrebbe avere grossi problemi contro un avversario tecnicamente inferiore e privo di importanti mezzi tecnici. I ragazzi del CT Chicco Blengini vogliono incominciare col piede giusto e avvicinarsi nel miglior modo possibie alle sfide contro Australia e Serbia che metteranno in palio il pass a cinque cerchi. Ivan Zaytsev e compagni scenderanno in campo dopo aver espresso un buon gioco nelle amichevoli contro Slovenia e Belgio, la missione è estremamente complicata in terra pugliese e spaventa lo scontro diretto con gli slavi ma intanto bisogna raccogliere il successo contro i vicecampioni ...

OA_Sport : Volley, Preolimpico 2019: Camerun a Bari con 8 giocatori, domani l’esordio con l’Italia! Attesa per gli ultimi 6, t… - Federvolley : #FIVBOQT CT #Camerun Reniof: ' Domani saremo al completo e contiamo di fare del nostro meglio contro Italia, Serbi… - Federvolley : #FIVBOQT Tra poco il via alla conferenza stampa di presentazione del Torneo di Qualificazione Olimpica di #Bari co… -