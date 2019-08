Uccide a coltellate il padre in giardino | arrestato | “Mi ha aggredito a martellate | mi

Uccide il padre a coltellate e scappa : rintracciato e arrestato : Il delitto nella serata di ieri nella provincia di Massa Carrara: la vittima è un uomo di 62 anni. Il figlio di 26 anni è...

Tragedia familiare a Massa - Uccide il padre a coltellate e fugge : Una lite familiare si è conclusa nel sangue, ieri sera poco prima di mezzanotte, in un condominio di una casa popolare in via Sforza a Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Vittima il padre di due fratelli intervenuto per cercare di sedare una violenta lite fra due fratelli scoppiata per cause ancora in via di accertamento. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, uno dei due fratelli si è rivoltato contro il padre e, ...

Uccide il marito a coltellate - Nancy Lucente accusata di omicidio volontario : "Volevo solo difendermi". Resta in carcere accusata di omicidio volontario, Nancy Lucente, la donna che 4 giorni fa ha ucciso a coltellate il marito Francesco Armigero ad Acquaviva, in provincia di Bari. La donna, che ha riferito di essere stata presa per i capelli e colpita con un pugno dalla vittima, è tornata in casa per prendere il coltello con cui lo ha aggredito. L'omicidio è avvenuto al culmine di una lite tra la Lucente e la nuova ...

Cerca di Uccidere a coltellate il fratello della vicina - arrestato : Dopo l'ennesima lite, con un coltello ha Cercato di colpire il rivale a un fianco, alla nuca e alla gola. Almeno cinque fendenti a parti vitali

Assemini. Alessandro Melis Uccide a bastonate e coltellate la madre Marcella Mura : Alessandro Melis ha ucciso la madre. L’uomo di 48 anni prima l’ha presa a bastonate, poi a coltellate. Così è

Modena - Uccide la moglie a coltellate : arrestato : Marco Della Corte La tragedia è avvenuta a Modena in via Alassio, il colpevole risulta essere un anziano di 88 anni, la vittima ne aveva 77: l'uomo è stato arrestato Tragedia a Modena in via Alassio, nella prima periferia della città emiliana. Una donna di 77 anni è stata rinvenuta in una pozza di sangue presso la propria abitazione, un appartamento, che condivideva con il marito più anziano. Sul posto sono intervenuti gli uomini ...

Ostuni. Germano Moro Uccide a coltellate Giuseppe Maldarella : Sotto choc Ostuni in provincia di Brindisi. Giuseppe Maldarella, 44 anni, è stato ucciso a coltellate. Il titolare di un

Legnano - Uccide il padre a coltellate durante una lite : arrestato un 36enne : Una bruttissima tragedia familiare si è consumata questa mattina intorno alle ore 10:30 in un'abitazione di Legnano, comune del milanese, in via Sante Giovanelli all'incrocio con via Barbara Melzi. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un uomo di 36 anni, Marco C., al culmine di una lite con il padre 71enne, Michele, ha colpito a coltellate quest'ultimo, ferendolo gravemente e uccidendolo quasi all'istante. Ad accorgersi del ...