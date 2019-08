Addio a Toni Morrison | prima afroamericana Nobel per la letteratura

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 7 agosto 2019) «Essere una scrittrice nera non è un brutto posto da cui scrivere. Non limita la mia immaginazione, la espande». Lo diceva, morta ieri a 88 anni, a New York, per le complicazioni di una polmonite.scrittricea vincere ilper la, è stata una delle penne più potenti dellaamericana del Novecento. Il suo nome vero era Chloe Anthony Wofford, ed era nata in Ohio, nel 1931, da una famiglia operaia, arrivata dall’Alabama per fuggire al razzismo ancora radicato al Sud. Conosceva le storie della tradizione, perché gliele raccontava il padre: i loro protagonisti e le vicende che vivevano sarebbero diventate l’anima della sua produzione letteraria.studiò all’università Howard di Washington e si laureò ininglese, che poi, a sua volta, insegnò in tanti atenei. Sposata con l’architetto giamaicano Harold ...

Avvenire_Nei : Addio a Toni Morrison prima donna afroamericana a ricevere il Nobel - Agenzia_Ansa : Addio a #ToniMorrison. Nobel per la Letteratura nel 1993 #ANSA - TgLa7 : Addio Toni Morrison, prima afroamericana a vincere il Nobel per la letteratura -