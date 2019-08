Maltempo, violenta grandinata a Bolzano

Un violento temporale con una fortesi è abbattuto sul centro dipoco prima delle 14. Il temporale ha colpito anche il Meranese. Diversi gli allagamenti negli scantinati e nelle cantine. I numerosi turisti che a causa delerano scesi dalle valli per visitare il capoluogo altoatesino si sono rifugiati nella via dei portici, regno dello shopping. Allerta gialla per un'ondata diin Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.(Di martedì 6 agosto 2019)