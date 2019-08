Luciano Moggi | appello ai giudici | Volete riabilitare il calcio? Togliete lo

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Ancora la Juve contro l' Inter, non in campo ma in tribunale: giudice la Corte d'Federale. I bianconeri chiedono che venga tolto ai nerazzurri quello scudetto che loro avevano vinto sul campo, ma che Guido Rossi revocò per assegnarlo all' Inter. Per chi ancora non lo sapesse, Guido Rossi er

Find_Ju : RT @Libero_official: 'Perché quello scudetto all'Inter va levato': parla Luciano Moggi - Libero_official : 'Perché quello scudetto all'Inter va levato': parla Luciano Moggi - chiccacor : ...lui è totalmente appiattito sull'elogio 'a prescindere' per le milanesi e la Juve (essendo anche un estimatore d… -