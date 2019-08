Tragedia al Giro di Polonia | Lambrecht muore dopo caduta

Tragedia a Giro Polonia : muore Lambrecht : 19.42 Tragedia nella terza tappa del Giro di Polonia:Bjorg Lambrecht è deceduto dopo una brutta caduta al 50°km.Il corridore belga è stato immediatamente soccorso ed è stata necessaria una rianimazione d'emergenza.Lambrecht è rimasto a lungo disteso al suolo e la situazione è sembrata subito molto grave. Il 22enne di Gand è stato trasportato da un elicottero in ospedale dove purtroppo è deceduto nonostante un'operazione d'urgenza per fermare le ...

