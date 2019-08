Taranto | smascherato falso cieco | sottratti 154mila euro

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Claudio Carollo Un 79enne di Maruggio () ha truffato per 17anni l'Inps fingendo almeno sulla carta di essere "assoluto". Il tribunale ha disposto la confisca preventiva dei suoi beni Teoricamente risultava "assoluto", ma gironzolova tranquillamente per il mercato, sceglieva la frutta migliore e si fermava anche per strada a leggere i cartelloni. La Guardia di Finanza dihaundi Marruggio, paesino della provincia pugliese, che per 17 anni ha finto di non vedere, arrivando così a sottrarre all'Inps. Per questo motivo il gip del Tribunale diPompeo Carriere ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "diretta o per equivalente", di beni e disponibilità finanziarie per l'ammontare della truffa ai danni dell'Ente di previdenza. L'uomo di 79 anni è stato denunciato per il reato di truffa ...

