La fidanzata di Monte lancia una frecciatina a Giulia Salemi?

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Isabella De Candia condivide su Instagram una dedica d’amore per Francesco. Tuttavia, ai fan non passa inosservata laQuando la coppia formata da Francescoha annunciato la fine della loro storia, i fan, che si erano affezionati a loro durante la partecipazione all’ultimo Grande Fratello Vip, non si sono mostrati affatto entusiasti.Ma oggi è ufficiale:è solo un lontano ricordo per Francesco che, da qualche tempo, ha accolto a braccia aperte nella sua vita Isabella De Candia, la bellissima 33enne che in molti paragonano alla Bellucci. L’ufficializzazione della loro relazione è arrivata proprio qualche ora fa con la prima foto di coppia su Instagram, con tanto di dedica per il suo nuovo amore. “La verità a volte è più semplice di quello che si crede. Due persone libere si incontrano, si piacciono, si innamorano e decidono ...

MarcelloArresto : RT @xCaaarlaa: PaolaDB è la ex di Monte, ex di Cechu, fidanzata di Moser, bff del Dama. Sembra il mio ex gruppo di amici dove ognuno è sta… - 992_ciao : RT @TerryD___: Paola Di Benedetto è la ex di #Monte, ex di Cechu, fidanzata di Moser, miglior amico del #Dama. Sembrano i nuovi protagonis… - _gaiat_ : RT @xCaaarlaa: PaolaDB è la ex di Monte, ex di Cechu, fidanzata di Moser, bff del Dama. Sembra il mio ex gruppo di amici dove ognuno è sta… -