Upas puntate al 9 agosto prima della pausa estiva | Palladini scopre l' identità di Arturo

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 4 agosto 2019) Quella che si accinge ad andare in onda a partire da lunedì 5sarà la settimana che sancirà la fine23° stagione di Un posto al sole. Per l'esattezza la soap andrà ufficialmente invenerdì 9 per poi ripartire, con l'inizionuova stagione, lunedì 26. In questo finale di stagione verrà chiarita la posizione di Serena nei confronti di Leonardo in seguito al loro bacio, inoltre Alberto scoprirà cheè il padre di Marina e Vittorio prenderà una decisione definitiva tra Alex e Anita. Ci sarà spazio anche per storyline più leggere che vedranno impegnati Cerry e Renato Poggi con i loro problemi di cuore. Di seguito le anticipazioni degli episodi di questo finale di stagione diche andranno in onda dal 5 al 9Serena vuole proteggere la sua famiglia Lunedì 5Serena sarà a determinata a non minare la tranquillitàsua famiglia e si ...

Massimo_max1968 : #upas che mosceria di puntate! - ylefsch : Certo il livello di coinvolgimento di queste puntate è davvero di 0,0% .... Certo però se pensiamo a un posto al so… - MontiFrancy82 : @UPAS_Rai : LE ANTICIPAZIONI DELLE PROSSIME PUNTATE -