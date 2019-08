Torino | con le cuffiette vicino ai binari | 20enne travolto da un treno | è morto sul colpo

DIRETTA/ Debrecen Torino - risultato 0-1 - streaming video tv : segna Zaza - conti chiusi : DIRETTA Debrecen Torino in streaming video e tv: risultato live della sfida di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League.

Infortunio Baselli - il centrocampista del Torino non ce la fa : al suo posto Rincon : Infortunio Baselli, a ridosso dell’intervallo della sfida di ritorno di Europa League tra Debrecen e Torino, il centrocampista granata è costretto a dare forfait. Problema muscolare per lui, che rimane qualche minuto a terra prima di venire soccorso dai medici. Visto anche il risultato (0-2 Torino con qualificazione in cassaforte), Mazzarri ha preferito prevenire evitando di farlo rimanere in campo. Da capire l’entità del ...

Torino - rinnovata la partnership con Acqua Mia : Importante accordo commerciale in casa Torino, che punta a qualificarsi alla fase a gironi di Europa League. Acqua MIA, il brand di Acqua minerale appartenente al Gruppo Fonti di Vinadio, leader nazionale di mercato con il marchio Sant’Anna, sarà infatti ancora al fianco dei granata per tutta la stagione 2019-2020 in qualità di “Acqua Ufficiale”. […] L'articolo Torino, rinnovata la partnership con Acqua Mia è stato realizzato ...

Calciomercato Juventus – Dybala in viaggio verso Torino - faccia a faccia con Sarri : in ballo la cessione al Manchester United : Paulo Dybala in viaggio verso Torino, pronto il faccia a faccia con Sarri: l’argomento della discussione sarà il suo ruolo nella Juventus del futuro e l’eventuale cessione al Manchester United In casa Juventus rischia di scoppiare il caso Dybala. L’attaccante argentino è stato accostato più volte al Manchester United nelle ultime ore, come pedina di scambio per arrivare a Romelu Lukaku. La Juventus vorrebbe un attacante ...

Debrecen-Torino - Mazzarri in conferenza : “Non dobbiamo pensare sia finita. Siamo contati…” : Debrecen-Torino, domani alle 18.30 il ritorno del preliminare di Europa League: compito dei granata è difendere il 3-0 dell’andata ad Alessandria. In conferenza stampa ha parlato il tecnico della compagine piemontese Walter Mazzarri. Ecco le sue parole. “La partita di andata è stata per noi molto positiva, Siamo riusciti a segnare tre reti e a non fare esprimere il potenziale del Debrecen. Non dobbiamo però pensare che sia ...

“Troppa folla a Venezia? Andate a Torino” : ecco il consiglio della Cnn. La sindaca Appendino : “Orgogliosi”. Ma il presidente Enit ribatte : “Semplicistico” : “Troppa folla a Venezia? Andate a Torino, una delle venti più belle città europee da visitare”. Il suggerimento arriva dalla Cnn che decide di ‘parlare’ ai tantissimi turisti che assediano la città lagunare. E la sindaca Chiara Appendino apprezza: “Siamo orgogliosi che Cnn ci abbia indicato come meta e siamo pronti ad accogliere i turisti per far conoscere le attrattive della nostra città”. Non è proprio dello ...

Calciomercato Torino - si cerca la spalla di Belotti : tra conferme e qualche sorpresa [FOTO] : Calciomercato Torino – Inizio di stagione veramente importante in casa Torino, la squadra di Walter Mazzarri ha ipotecato il passaggio del turno dopo il successo dell’andata per 3-0 contro il Debrecen, adesso dovrà confermarsi anche nella gara di ritorno. Si preannuncia una stagione scoppiettante per i granata, il Calciomercato non ha ancora regalato sussulti ma il Torino ha intenzione di piazzare un colpo veramente importante ...

Convocati Torino - gli uomini scelti da Mazzarri per il ritorno di Europa League [FOTO] : Convocati Torino, sono ben 19 gli uomini scelti da Walter Mazzarri per la gara di ritorno del preliminare di Europa League in Ungheria tra il Debrecen e i granata, che hanno vinto 3-0 in Italia. Dopo l’allenamento al Filadelfia, Belotti e compagni voleranno domani in Ungheria. Non saranno della gara Lyanco (distrazione al muscolo semi-membranoso della coscia sinistra) e Lukic (otite). Domani conferenza stampa di Mazzarri alle 17 allo ...

Salvini : splendida giornata per Torino - avanti con sgomberi e ritorno a legalità in tutta Italia : Roma – “avanti con gli sgomberi e il ritorno alla legalita’ in tutta Italia, dopo anni di attese e silenzio: oggi e’ una splendida giornata per Torino, dalle parole ai fatti. Il ringraziamento alle Forze dell’Ordine e alla questura in particolare, alla prefettura, al Comune ed ai privati che hanno collaborato e’ doveroso”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Torino, IN CORSO SGOMBERO ...

La Stampa : Verdi ha fretta di conoscere il suo destino. Vuole il Torino : Simone Verdi è conteso tra Sampdoria e Torino, ma i granata hanno qualcosa in più da mettere sulla bilancia: la partecipazione alle sfide europee. L’unica cosa certa, scrive La Stampa, è che l’attaccante ha fretta di conoscere la sua destinazione. Posto che il suo futuro non sarà il Napoli, con cui la storia è ormai chiusa, Verdi non vorrebbe perdere altro tempo a prepararsi in una squadra che in ogni caso saluterà. La sfida ...

Mercato Juventus - asse Roma-Torino : pronto nuovo affare con i giallorossi : Mercato Juventus – Un tempo acerrime rivali sul campo, ora in collaborazione sul Mercato. Sono lontani i tempi in cui tra Roma e Juventus ne venivano dette di tutti i colori, dal famoso goal di Turone fino alle accese lotte per la conquista dello Scudetto che caratterizzavano il nostro calcio. Tra le due società sembra […] More

