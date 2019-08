Roma | 14enne denuncia violenza sessuale a Campo De' Fiori

Fonte : blogo

(Di sabato 3 agosto 2019) Una ragazzina di 14 anni hato in queste ore di aver subito unada parte di uno sconosciuto che, dopo averla incontrataDe', le ha fatto bere degli alcolici ed ha abusato di lei approfittando degli effetti dell'alcol.La vittima è unaitalo-tedesca, soccorsa nel pomeriggio di ieri da alcuni passanti nei pressi di Villa Borghese, in lacrime e ancora stordita dall'accaduto. Un'ambulanza ha portato la giovanissima al Policlinico Umberto I e lì ai medici ha raccontato le violenze subite, facendo subito partire laalle forze dell'ordine.L'uomo, di cui al momento non si conoscono i particolari, avrebbe adescato lanella centralissimaDe'e le avrebbe offerto da bere. La giovanissima ha raccontato di essersi sentita subito stordita dopo aver consumato la bevanda alcolica e quello che è successo dopo è ancora ...

