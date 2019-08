Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Buenos Aires, 3 ago. (AdnKronos/Dpa) – Squalifica di 3e 50 mila dollari di multa, è la sanzione decisa dalla Conmebol nei confronti di Lioneldopo le dure parole dell’argentino nei confronti della confederazione sudamericana durante la Copa America. Il capitano dell’Albiceleste, espulso nel match valevole per la finale 3-4 posto contro il Cile, si era rifiutato di ritirare la medaglia a fine gara affermando di “non voler far parte di questa corruzione”. Affermazione respinta al mittente dalla Conmebol che ha definito inaccettabili le parole di. La squalifica impedirà adi prendere parte alle amichevoli contro Cile,co e Germania in programma rispettivamente il 5, 10 settembre e 9 ottobre. L'articoloper 3CalcioWeb.

RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: ULTIM'ORA - #Messi sospeso per tre mesi dalla Nazionale: aveva criticato la #CONMEBOL - News24Italy : #Messi squalificato per 3 mesi - FCBTweetBot : RT @_SiGonfiaLaRete: ULTIM'ORA - #Messi sospeso per tre mesi dalla Nazionale: aveva criticato la #CONMEBOL -