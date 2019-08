Trono Classico | Oscar Branzani difende Eleonora | “Basta dire caz***e”

Trono Classico - Eleonora Rocchini e Oscar : crisi superata? : Oscar Branzani e Eleonora Rocchini del Trono Classico hanno chiarito? L’indizio La maggior parte dei fan del Trono Classico di Uomini e Donne, in questi ultimi giorni, si sono chiesti se Eleonora Rocchini e Oscar Branzani siano riusciti a superare la loro crisi . Al momento non è dato saperlo, ma le ultime storie pubblicare da Eleonora di UeD sul suo profilo instagram hanno acceso una piccola speranza nei tanti fan della coppia. Il motivo? ...

Uomini e Donne/ Rosa Perrotta e figlio Dodo : 'grazie per l'affetto' - Trono Classico - : Uomini e Donne , anticipazioni e news Trono Classico : Lorenzo Riccardi parla della lontananza che lo separa dalla sua Claudia, che si trova a Los Angeles.

U&D - Trono Classico : Giulia Salemi potrebbe essere la nuova tronista : Giulia Salemi dopo la delusione ricevuta da Francesco Monte, sarebbe pronta a voltare pagina. Secondo le ultime voci dei rumors, la giovane italo-persiana avrebbe chiesto aiuto a Maria De Filippi. La modella è stata protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha iniziato una relazione con il tarantino. Quando tutti pensavano che la liaison tra i due andasse a gonfie vele, è arrivata la rottura per mano di Francesco. Mentre ...

Trono Classico : Giulia Cavaglià innamorata dopo Manuel? Parla lei : Giulia Cavaglià del Trono Classico dimentica Manuel con Francesco Sole? La smentita Giulia Cavaglià , in questi ultimi giorni, si è fatta vedere sui social spesso e volentieri al fianco del noto youtuber Francesco Sole. Per tale ragione i tanti fan dell’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne hanno iniziato a chiedersi se tra i due sia nato un sentimento. E dopo tante chiacchiere su questa faccenda, finalmente l’ex di Manuel ...

Uomini e Donne/ Natalia Paragoni : "Io e Andrea? Non è stato facile" - Trono Classico - : Uomini e Donne : Natalia Paragoni difende le coppie che si sono lasciate parlando del suo percorso accanto ad Andrea Zelletta, trono classico ,

Raffaella Mennoia lancia anticipazioni sul Trono Classico di Uomini e Donne e Temptation Island VIP : A pochi giorni dalle battute finali di Temptation Island (lunedì e martedì andranno in onda le ultime due puntate della sesta stagione) Raffaella Mennoia , tra i volti più popolari del gruppo di lavoro di tanti programmi condotti da Maria de Filippi, al magazine di Uomini e Donne ha voluto parlare del successo del reality estivo di Canale 5 e perché è tanto seguito: Sicuramente il cast al centro dei racconti. Temptation è un programma che si ...

U&D - Raffaella Mennoia sul Trono Classico : 'Venti proposte - qualcuno già noto' : Temptation Island sta per finire e l'autrice Raffaella Mennoia è già al lavoro per formare il cast dell'edizone Vip e scegliere i tronisti e i corteggiatori di Uomini e Donne. Il braccio destro di Maria De Filippi, intervistata da Uomini e Donne Magazine non si sbilancia molto, ma si mantiene possibilista circa la partecipazione alla prossima edizione di 'U&D' di qualche personaggio che si è fatto già conoscere al villaggio delle tentazioni. ...