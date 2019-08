Traffico Roma del 02-08-2019 ore 18 | 00

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2019) PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA RISERVA DELLA TORRETTA, SIAMO IN ZONA MONTE SPACCATO, TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA . RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO DI FRANCIA E IL CENTRO RAI IN USCITA DA. SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE CENTRO PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIALE TOR DI QUINTO . STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL RACCORDO. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI SUL RACCORDO ILE’ INCOLONNATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA PONTINA ALLA VIA APPIA. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA VIA SALARIA E PIU’ AVANTI DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. TRAFFICATA LA VIA PONTINA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DI DECIMA VERSO LATINA. PROSEGUIRANNO FINO AL 2 SETTEMBRE I LAVORI NELLA ...

