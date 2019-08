Parenti vittime | bisogna lasciare memoria ai più giovani

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Bologna – Giustizia, verita’,. Tre parole che, se la mattina del 2 agosto si cammina per le strade di Bologna, non si dimenticano piu’. A scriverle sugli striscioni e a ripeterle a gran voce sono idelledella strage che il 2 agosto 1980 colpi’ la stazione di Bologna, causando la morte di 85 persone; ma anche le istituzioni e le cariche dello Stato che si sono succedute in questi 39 anni, trascorsi cercando la verita’ su quello che accadde alle 10.25 di quella mattina. “Mia nonna e’ morta nell’ingiustizia e mia madre continuera’ a chiederla finche’ puo'”, racconta una donna che sta camminando a fianco di Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione Familiari dellee che promette di non arrendersi, augurandosi che anche i suoi figli continuino a “cercare giustizia e che si ...

