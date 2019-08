Palermo : minori nei servizi sociali del Comune - Mattina chiede ‘relazione dettagliata’ : Palermo , 2 ago. (AdnKronos) – Una “dettagliata relazione” sulla situazione complessiva di tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi in carico ai servizi sociali del Comune di Palermo . A ri chiede rla, con una direttiva inviata al capo area della Cittadinanza solidale e al dirigente del servizi o ‘Sostegno alla comunità, contrasto alla povertà e servizi o sociale’, è stato l’assessore comunale al ...

Palermo : minori e vittime vulnerabili - siglato accordo tra Ordine psicologi e procura : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Un protocollo d'intesa tra l'Ordine degli psicologi della Sicilia e la procura di Palermo, per disciplinare il ricorso a psicologi nelle attività della procura e, in particolare, per l'ascolto di minori e vittime vulnerabili, anche se maggiorenni. Sottoscritta dal pres