“Il mio volto è da horror” Brutta disavventura per Gianna Nannini

Tour de France – Wiggins elogia Nibali : “Il mio preferito! Eravamo rivali - gli ho chiesto scusa : ecco cosa ha fatto” : Bradley Wiggins ha elogiato la prova di Vincenzo Nibali al Tour de France appena concluso: il corridore siciliano protagonista di un bellissimo gesto nei confronti dell’ex rivale Vincenzo Nibali non era di certo fra i protagonisti più attesi di questo Tour de France appena concluso. Il ciclista italiano aveva ammesso di non essere arrivato in Francia nella miglior forma possibile, specie dopo le fatiche del Giro d’Italia, ...

L’ex ballerino di Amici : “Il mio vero padre potrebbe essere Corrado”. La famiglia lo disereda : “Hai fatto passare mamma come poco di buono e papà come cornuto” : Valerio Pino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ha raccontato al settimanale Nuovo di essere convinto che il suo padre biologico non sia chi l’ha cresciuto ma Corrado Mantoni, il grandissimo conduttore televisivo. “Penso che mia madre Giovanna abbia avuto una relazione segreta con Corrado Mantoni. Parlo del popolare presentatore che è scomparso nel 1999, all’età di 74 anni. E io potrei essere il frutto del loro amore“. ...

Rutger Hauer a Wired : “Il mio attivismo? Dobbiamo prenderci cura di ciò che circonda” : (foto: Pier Marco Tacca/Getty Images) di Andrea Giordano Ermanno Olmi lo ha reso leggendario come Santo (Bevitore), Ridley Scott gli ha dato l’immortalità, lui, si dichiarava però “un uomo semplice, capace di guardare sempre oltre gli ostacoli“. Rutger Hauer, appena scomparso a 75 anni, l’ultima intervista l’aveva concessa al recente Lucca Film Festival, dove era stato premiato alla carriera e si era reso protagonista di una ...

Clizia Incorvaia : “Il mio ex marito Francesco Sarcina mi vuole far passare per traditrice - Riccardo Scamarcio per bugiarda. Ora vi dico la verità” : Dopo i rumors pubblicati dal settimanale Oggi secondo i quali Riccardo Scamarcio avrebbe detto a un amico che Clizia Incorvaia si è inventata la storia del tradimento, la ex moglie di Francesco Sarcina ha deciso di parlare. I fatti sono noti: Il matrimonio tra Clizia e Francesco è finito e, per giorni, i settimanali di gossip hanno parlato della causa, cioè il fatto che la Incorvaia avrebbe avuto una storia con l’attore, migliore amico del ...

Elisabetta II ha nominato Johnson primo ministro. “Il mio lavoro è proteggervi” : Boris Johnson e' giunto alle 16 circa (pra italiana) a Buckingham Palace per ricevere dalla regina l'incarico formale di nuovo primo ministro britannico. Il neo leader Tory, subentra alla 66enne collega di partito Theresa May. E così ora, il 55enne paladino della Brexit, è ufficialmente il premier numero 14 accolto dalla 93enne Elisabetta II negli oltre 67 anni del suo lungo regno. Il primo fu Winston Churchill, in una lista che comprende da ...

Alessia Gazzola “Il ladro gentiluomo” vince il Premio Bancarella 2019 - il fenomeno l’Allieva continua anche fuori dal teleschermo : Alessia Gazzola stravince la 67a edizione del Premio Bancarella con il romanzo "Il ladro gentiluomo" Con 149 su 160 Alessia Gazzola trionfa al “Premio Bancarella 2019” con il suo romanzo ...

F1 - Christian Horner : “Il binomio Red Bull-Honda sta bruciando le tappe - in Ungheria ci saranno ulteriori novità” : Ad inizio stagione la Red Bull non si poteva definire tranquilla o sicura riguardo i nuovi motori Honda. Dopo un anno di apprendistato con la Toro Rosso (ricco di stop e problemi) però, la casa nipponica si è presentata al via del campionato con il team di Milton Keynes con rinnovata fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. I risultati stanno dando ragione a Honda che, infatti, sta sospingendo la Red Bull verso i piani alti della classifica ...

Migranti : la storia di Bouba - il primo laureato con protezione internazionale in Italia : “Il mio sogno in Mali era un master in Europa” : Il suo vero nome è Bakari Coulibaly, ma tutti lo chiamano Bouba, viene dal Mali ed è il primo laureato con protezione internazionale in Italia, dopo che il 17 luglio ha conseguito all’Università di Sassari il titolo magistrale in Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio. È arrivato in Sardegna, ad Alghero, nel 2016, dopo aver lasciato il suo Paese. “Quando studiavo a Bamako desideravo tanto fare un ...

Calciomercato Inter - Lautaro Martinez si sbilancia : “Il mio futuro?” - l’argentino risponde così… : “Non ho parlato con il mio agente dell’Interesse del Barcellona, sto molto bene all’Inter. Ho parlato con il nuovo allenatore e voglio tornare al club per iniziare la stagione“. Sembra avere le idee abbastanza chiare l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, che smentisce a Fox Sport Radio in Argentina i rumors riguardo l’Interesse del Barcellona nei suoi confronti. “La Coppa America è stata ...

Tiziano Ferro scrive una lettera la Corriere della Sera : “Il mio è un Dio simpatico. E il mio matrimonio riguarda tutti” : Dopo il matrimonio celebrato a Sabaudia con Victor Allen, 54 anni, Tiziano Ferro ha deciso di scrivere una lettera al Corriere della Sera. “Fino a pochi anni fa nessuno conosceva la mia storia. Solo le chiese, il mio inconscio, i miei quaderni; qualche cuscino, la mia mente e le sue stanze. Solo io, a guardarmi ogni mattina allo specchio, senza apprezzarmi. Per poi ricominciare. Finché ho conosciuto l’amore. Mi ricordo quando, appena ...

Mara Venier - la gaffe ai palinsesti Rai : “Il mio nuovo programma? Com’è che si chiama?” : Mara Venier è stata protagonista di un’esilarante gaffe a margine della presentazione dei nuovi palinsesti Rai. La bionda conduttrice non solo ha avuto il rinnovo della guida di Domenica In ma in più anche un programma su Rai Radio 2 e una trasmissione in prima serata su Rai 1 che, probabilmente, dovrà sfidare C’è Posta per Te di Maria De Filippi su Canale 5. Proprio questa nuova trasmissione le ha giocato un brutto scherzo: durante ...

Tiene le lenti a contatto sotto la doccia e finisce per perdere un occhio : “Il mio ottico non me l’aveva mai detto” : Non si toglie le lenti a contatto sotto la doccia e finisce per perdere un occhio. La storia di Nick Humphreys è finita su tutti i tabloid inglesi e sta facendo il giro del mondo via social. Il 29enne calciatore dilettante di Shrewsbury nello Shropshire inglese, ha contratto una rara infezione parassitaria all’occhio destro (cheratite da Acanthamoeba) molto probabilmente per non essersi mai tolto le lenti né mentre faceva sport né mentre si ...

Milan - Giampaolo si presenta con una stoccata a Conte : “Il mio slogan è testa alta e giocare a calcio. Sul mercato voglio…” : Marco Giampaolo risponde alla domande dei media nella conferenza stampa di presentazione in qualità di nuovo allenatore del Milan. Qualità al potere, una frecciatina a Conte e la ricerca dei risultati attraverso il bel gioco Napoli escluso, le big del campionato di Serie A hanno cambiato il proprio allenatore rispetto alla scorsa stagione. Negli ultimi giorni si sono dunque susseguite le conferenze stampa di presentazione dei nuovi tecnici ...

