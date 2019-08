Colpo alla ' Ndrangheta | arrestato Domenico Crea

Mercato Juventus - UFFICIALE : Colpo a sorpresa dalla Sampdoria! : Mercato Juventus- “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Juventus F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mulè“. Con questo comunicato i bianconeri ufficializzano il nuovo acquisto dalla squadra blucerchiata. Il giocatore arriverà subito a Torino, ma salvo clamorosi colpi di scena sarà aggregato all’Under 23 di Fabio Pecchia. Grinta, temperamento, […] More

Orrore a Rimini : si getta nudo dalla ruota panoramica. Volo di 55 metri - morto sul Colpo : Non ha ancora una spiegazione, la tragedia avvenuta intorno a mezzanotte tra lunedì e martedì, quando intorno alla ruota panoramica c'erano ancora tanti turisti. L'uomo è salito nel vuoto dal punto più alto, prima di buttarsi si è denudato.Continua a leggere

Calciomercato Juventus : Colpo dalla Premier - Dybala pedina di scambio : Calciomercato Juventus – Novità importanti dalla Spagna. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la società di Corso Galileo Ferraris, avrebbe intenzione di mettere a segno un altro colpo di quelli altisonanti. La notizia è stata ripresa dalle maggiori testate sportive nazionali, ma la redazione di juvedipendenza.net non ha ancora trovato riscontro. Tuttosport riferisce di […] More

Schianto nella notte - Giorgio è morto sul Colpo. Viaggiava accanto alla moglie : Ancora sangue sulla strada. La vittima era un uomo di 57 anni di San Mauro Pascoli, Giorgio Salomoni. La tragedia è avvenuta verso le 20,30 sulla Provinciale 10 Cagnona nel territorio di Savignano in un tratto rettilineo. Qui una Opel Astra, con a bordo due giovani tedeschi (entrambi 21enni) diretti a Gatteo Mare per le vacanze, ha sorpassato a forte velocità (così hanno riferito alcuni testimoni) una fila di auto tra le quali anche quella del ...

Calciomercato - le ultime : bomba dalla Francia sul Milan - è fatta per Rafael Leao! Colpo in prospettiva dell’Inter : ultime ore caldissime nelle ultime, importanti novità di Calciomercato. La bomba sul Milan arriva dalla Francia, secondo quanto riportato da Rmc Sport, i rossoneri avrebbero chiuso l’acquisto di Rafael Leao, attaccante classe 1999 del Lilla, operazione da 35 milioni di euro e portata avanti da Mendes, il Lilla prenderebbe dal Milan il giovane difensore 19enne Tiago Djalo. Il calciatore era nel mirino anche del Napoli, adesso i ...

Il Segreto - parla Fe : “Dirò addio alla soap con un Colpo di scena” : Anticipazioni Il Segreto: Marta Tomasa parla dell’uscita di scena di Fe Le anticipazioni de Il Segreto annunciano una clamorosa uscita di scena: Fe lascerà Puente Viejo. Marta Tomasa alias Fe, intervistata dal mensile “Il Segreto”, ha svelato cosa accadrà. Fe non lavora più per Donna Francisca, ora è proprietaria di un’enoteca. Dopo le nozze tra Mauricio e Nazaria, Fe si è allontanata dal suo grande amore ma non ...

Bimba uccisa da pallina da golf lanciata dal padre/ Video - il Colpo alla testa poi... : Bimba uccisa da pallina da golf lanciata dal padre: la piccola di sei anni è stata colpita alla testa, è morta nel giro di poche ore

Sono impazzita! Sorelline di 5 e 7 anni uccise dalla mamma con un Colpo di pistola alla testa : Avrebbe dovuto essere condannata alla pena di morte, ma grazie ad un patteggiamento ha ottenuto l'ergastolo. Resterà, dunque, per il resto della sua vita in prigione Sarah Henderson, mamma 31enne originaria del Texas, Stati Uniti, per aver ucciso le sue due figlie di 5 e 7 anni con un colpo di pistola alla testa, scatenando non poche polemiche nell'opinione pubblica oltreoceano. Kaylee e la sua sorellastra Kenlie Sono state ammazzate il 2 ...

Colpo alla mafia sulla rotta Palermo-New York : Assestato un duro Colpo al patto di mafia sulla rotta Palermo-New York. La Polizia di Palermo ha demolito vertici e affari del mandamento di Passo di Rigano con un blitz scattato all'alba e condotto da oltre 200 uomini della Squadra mobile, del Servizio centrale operativo e dell'Fbi di New York. Eseguito numerosi arresti, disposti dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Palermo, nei confronti di ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giovanni Tocci tenta il Colpo dal metro. Batki-Pellacani in finale dalla piattaforma sincro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.09: Ovviamente sono dodici i protagonisti della finale. Tocci sarà il quinto a salire sul trampolino, visto che ha chiuso all’ottavo posto la qualifica. 8.05: Il calabrese difende la medaglia di bronzo conquistata due anni fa. Non sarà assolutamente facile ripetersi, visto che Giovanni non è al 100%. 8.00: Riprendiamo la nostra DIRETTA. Tra mezz’ora la finale del metro maschile ...

Calciomercato Bari - Antenucci il grande Colpo : ufficiale l’arrivo dalla SPAL : Mirco Antenucci è un nuovo giocatore del Bari e ripartirà quindi dalla Serie C. Ad annunciarlo è stata la SPAL con un comunicato.“powered by Goal”La notizia di un possibile trasferimento era trapelata già diversi giorni fa, adesso però c’è anche l’ufficialità: Mirco Antenucci lascia la SPAL per trasferirsi al Bari.A confermarlo è stato il club estense attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.ufficiale il trasferimento di ...

Juve Stabia - doppio Colpo in entrata per le Vespe : Mallamo ed Elia : S. S. Juve Stabia rende noto che sono stati raggiunti gli accordi per il trasferimento, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, del centrocampista Alessandro Mallamo e dell’esterno d’attacco Salvatore Elia, entrambi classe ’99, provenienti della Società Atalanta Bergamasca Calcio. Alessandro Mallamo con la maglia nerazzurra ha totalizzato oltre venti presenze, realizzando cinque reti, nel Campionato di ...

“Lasciatemi stare”. Antonella Clerici - l’esclusione dalla Rai è un Colpo a cuore : Per Antonella Clerici bisognerà aspettare il 2020, “perché non ci sono prime serate per lei” dice la direttrice di Rai1 Teresa De Santis, che nega dissapori con la conduttrice. Eppure Antonella Clerici, che aveva lasciato la Prova del Cuoco per Portobello, trasmissione che non è stata riconfermata come pure Sanremo Young, che nelle scorse due edizioni aveva ottenuto un grande successo di pubblico, non l’ha presa benissimo. Su Twitter ...

Tour de France 2019 - risultato terza tappa : Colpo doppio di Julian Alaphilippe! Vittoria in solitaria e maglia gialla per il francese : Era il corridore più atteso e non ha deluso le aspettative, imponendosi con un altro numero da vero fuoriclasse. Julian Alaphilippe fa doppietta nella terza tappa del Tour de France 2019, trionfando in solitaria sul traguardo di Épernay e conquistando anche la maglia gialla. Il 27enne della Deceuninck-Quick Step manda in estasi i tifosi Francesi grazie ad un’azione solitaria partita a oltre 15 km dal traguardo, che gli permette di mettere subito ...