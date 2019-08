Calciomercato Hellas Verona | pazza idea Balotelli | ma c’è un difficile ostacolo da

Calciomercato - le ultime trattative : il Milan su Angel Correa - mosse di Hellas - Genoa - Fiorentina e Lecce : Le ultime ore calde di Calciomercato, ecco tutte le trattative in attesa di nuove ufficialità. La Spal è attivissima, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con il Sassuolo per Federico Di Francesco, la trattativa è ai dettagli, per l’attacco adesso l’obiettivo è quello di chiudere per Stepinski del Chievo, per la difesa l’obiettivo è Bonifazi, il Sassuolo invece prova a sbloccare l’affare Obiang con il West ...

Calciomercato Hellas Verona - i botti per Juric : 4 nuovi innesti - l’11 per l’assalto alla salvezza [FOTO] : Calciomercato Hellas Verona – Missione salvezza. Dopo una stagione di alti e bassi l’Hellas Verona è riuscito nell’impresa di conquistare la promozione nel campionato di Serie A dopo la lotteria dei playoff ben condotta, alla fine ha vinto la squadra con la rosa più attrezzata e che è uscita fuori con il passare delle giornate. Adesso l’obiettivo è quello di confermarsi anche nel campionato di Serie A, ...

Calciomercato Hellas Verona - arriva anche Veloso : Calciomercato Hellas Verona – Hellas Verona attivissimo in queste ultime ore di Calciomercato, l’obiettivo della squadra sarà quello di conquistare la salvezza. La dirigenza si sta muovendo sul mercato con l’intenzione di rinforzare la squadra, servono calciatori d’esperienza per la categoria ed in grado di portare anche esperienza. Può essere considerato da questo punto di vista l’arrivo del centrocampista ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Altro colpo del Genoa - tutti i nomi dell’Hellas Verona - le trattative in B e C : Altro colpo DEL Genoa – Rossoblu scatenati. Dopo l’arrivo di Cristián Zapata, svincolato dopo l’avventura al Milan, è ad un passo la chiusura anche per Antonio Barreca. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, l’affare è in dirittura d’arrivo e lunedì potrebbe essere la giornata giusta per le firme. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti GLI OBIETTIVI DELL’HELLAS Verona – Grazie ad una seconda parte importante di stagione l’Hellas ...