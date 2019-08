Figlio di Salvini sulla moto d’acqua | il ministro irride il videomaker | “Vada a

Salvini litiga con il videomaker di Repubblica : "Attaccate me - non mio Figlio" : “Non parlo di figli e di minori che vanno tenuti fuori della polemica politica. Mi vergogno per chi coinvolge i bambini nella polemica politica. Attaccate me ma lasciate perdere i bambini”. Il ministro Matteo Salvini in conferenza stampa al Papeete Beach di Milano Marittima risponde così a Valerio Lo Muzio, il videomaker che per Repubblica ha ripreso il figlio del ministro dell’Interno sulla moto d’acqua della ...

Polemiche per il Figlio di Salvini su moto d’acqua della Polizia : Infuria la polemica per le immagini, mostrate in un video esclusivo di Repubblica.it, in cui si vede il figlio 16enne del ministro degli Interni, Matteo Salvini su una moto d'acqua della Polizia a Milano Marittima. Il tutto sotto gli occhi dello stesso vice premier. Episodio aggravato dal fatto che alcune persone, qualificatesi come agenti di Polizia, hanno cercato di bloccare il giornalista Valerio Lo Muzio, mentre filmava la scena. "È un mio ...

Figlio Salvini su moto d’acqua della polizia - Questura verifica eventuale «uso improprio». Il vicepremier : «Errore mio - nessuna responsabilità dei poliziotti» : Un nuovo caso. La Questura di Ravenna ha avviato accertamenti per verificare l’eventuale uso improprio di un mezzo della polizia, in seguito ad un video, pubblicato da Repubblica, che mostra il Figlio del ministro dell’Interno Matteo Salvini salire a bordo di una moto d’acqua della polizia insieme ad un agente a Milano Marittima e fare un giro in acqua. «I mezzi della polizia servono per garantire la nostra sicurezza, non per ...

Il Figlio di Salvini sulla moto d’acqua della polizia : scoppia la polemica : Che cosa ci fa il figlio sedicenne di Matteo Salvini a bordo di una moto d’acqua della polizia dello Stato, insieme a un poliziotto, nel mare di fronte alla spiaggia di Milano Marittima? È stato il quotidiano Repubblica a pubblicare il video che mostra il «giro turistico». Nonostante il videomaker, durante le riprese, sia stato avvicinato da due uomini che si sono qualificati come poliziotti e che hanno cercato di impedire l’uso della ...

