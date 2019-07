Portal Knights – Nuova espansione a pagamento e aggiornamento gratuito su Nintendo Switch

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il publisher 505 Games e lo sviluppatore Keen Games sono lieti di annunciare che da oggi il pluripremiato GDR sandboxriceve unasotto forma di DLC, oltre ad unper tutti. I giocatori che acquisteranno il nuovo DLC su, al prezzo di €9.99, potranno invitare in partita i loro amici, in modo da offrirgli un’anteprima delle nuove aree di gioco anche se essi non posseggono l’. Raggiungi la luna di Elysia, Faynore, in questae scopri i misteri che la circondano! CARATTERISTICHE DELL’razza: Elfo Gioca nei panni di un Elfo e personalizzagli le orecchie, l’acconciatura, la carnagione e altro!classe: Ladro Gioca nei panni di un ladro e scopri nuove abilità come la furtività e gli attacchi alle spalle, ...

