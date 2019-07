Pil italiano fermo in secondo trimestre

Il Pilneldel 2019 è rimastosia rispetto ai tre mesi precedenti che su base annua. Lo rileva l'Istat nelle stime (dati corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati). Si registrano quindi variazioni nulle,'crescita zero' in entrambi i confronti: congiunturale e tendenziale. Il dato è comunque migliore rispetto alle attese degli analisti, che per un sondaggio Bloomberg prevedevano -0,1%.(Di mercoledì 31 luglio 2019)