Epatite e curcuma | il Ministero della Salute esclude la presenza di una relazione

Epatite e curcuma - il Ministero della Salute esclude correlazione : Epatiti e curcuma, il Ministero della Salute fa chiarezza. I casi registrati da pazienti che avevano assunto integratori sarebbero legati a patologie

Integratori a base di curcuma ed Epatite - arrivano le avvertenze in etichetta : uso sconsigliato a soggetti con alterazioni epato-biliari : Novità in arrivo sulle etichette degli Integratori a base di curcuma. Dopo che le analisi effettuate sui campioni dei prodotti correlati ai casi di epatite da curcuma – registrati recentemente in Italia – hanno “escluso la presenza di contaminanti o di sostanze volontariamente aggiunte quali possibili cause del danno epatico, si è deciso di adottare una specifica avvertenza per l’etichettatura degli Integratori“. Lo ...

Integratori a base di curcuma ed Epatite : per le analisi nessun collegamento : Le analisi condotte dal gruppo interdisciplinare di esperti costituito dal Ministero della Salute hanno escluso la presenza di contaminanti o di sostanze negli Integratori quali possibili cause del danno epatico. Vista la segnalazione di altri casi all'estero, le etichette però saranno cambiate per aggiungere indicazioni e avvertenze per i consumatori.Continua a leggere

Allarme Epatite : ritirato dagli scaffali un altro integratore alimentare a base di curcuma ed echinacea : Richiamato un altro integratore alimentare a base di curcuma. Si tratta di curcuma FITOSOMA ED echinacea, marchio NOVART, prodotto da FARMACEUTICI PROCEMSA, lotto di produzione n°M70349, data di scadenza 8/2019. Le confezione, del peso di 39 grammi contengono 30 compresse. Il motivo del richiamo è indicato in “Ritiro spontaneo a titolo precauzionale per segnalazione relativa al lotto“. Si tratta dell’ultimo di una serie di ...

Integratori di curcuma e Epatite : salgono a 19 i casi sospetti - l’elenco aggiornato di tutti i prodotti ritirati : Continua a preoccupare l’allerta curcuma, in seguito ai diversi casi di epatite segnalati dopo aver assunto degli Integratori. I casi accertati di epatite colestatica acuta per utilizzo di Integratori a base di curcuma salgono adesso a 19, come spiega il Ministero della Salute. In aumento quindi i prodotti a base di curcuma richiamati dall’Istituto Superiore di Sanità o ritirati dal Ministero della Salute. Di seguito l’elenco ...