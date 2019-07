Benji & Fede Benjamin a Capri con Bella Thorne | ' Dove e Quando' a Battiti Live 2019!

Benji & Fede sabato 3 agosto a Rainbow MagicLand : Benji & Fede il duo pop più seguito degli ultimi anni arriva sabato 3 agosto a Rainbow MagicLand, la Capitale del divertimento, per un sensazionale concerto live. I due giovani cantanti saranno protagonisti della “Magic Night” più attesa dell’estate, dove accenderanno la notte al ritmo dei loro successi, e soprattutto incontreranno tutti i loro fan! Benji & Fede confermano ancora una volta il loro grande successo, e anche quest’anno sono ...

Benji & FEDE/'Fidanzate? Mai capitato che ci piacesse la stessa donna' - Battiti Live - : BENJI & FEDE tornano al Battiti Live 2019 con 'Dove e quanto', hit dell'estate disco di platino per le vendite. Possibile collaborazione con Irama o FEDEz?

Radionorba Battiti Live a Trani con Benji & Fede - Giordana Angi - Irama e molti altri : Radionorba Battiti Live sarà a Trani il 21 luglio con tanti ospiti, per una serata all'insegna della musica italiana. In piazza a Trani ci saranno Paola Turci, Enrico Nigiotti, Giant Rooks, Mr.Rain e Martina Attili ma anche Cristiano Malgioglio, Jake La Furia, Bianca Atzei e Rocco Hunt. Da Amici di Maria De Filippi, ultima edizione in onda nel 2019, ci sarà la seconda classifica, Giordana Angi. Dalle precedenti edizioni dello stesso ...

I complimenti di Riccardo Cocciante per la versione di Un Amico in Me di Benji & Fede in Toy Story 4 (video) : L'iconica colonna sonora della saga dei giocattoli targata Pixar ha due nuovi interpreti: la versione di Un Amico in Me di Benji & Fede, un remake del classico di Riccardo Cocciante, ha convinto lo stesso interprete originale, che si è complimentato col duo durante la conferenza stampa di presentazione del film. Presentando il film alla stampa insieme agli altri doppiatori italiani di Toy Story 4, Benji & Fede hanno ricevuto i ...

Zoomarine : 22 giugno ScuolaZoo - 23 giugno Benji&Fede : Roma – “Un’estate calda e ricca di eventi a Zoomarine! Il week-end del 22 e 23 giugno, il Parco divertimenti di Roma ospitera’ due degli avvenimenti estivi piu’ attesi da migliaia di giovani e giovanissimi, per iniziare la stagione a tutto divertimento. Sabato 22 giugno, si terra’ un grandissimo party per festeggiare insieme la fine dell’anno accademico e l’inizio delle tanto attese vacanze estive ...