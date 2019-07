Quando Paolo Bonolis schiaffeggiò Daniel Nilsson ad “Avanti un altro”

Paolo Arata intercettato : "I politici sono come le banche - Quando li usi li paghi" : “Un po’ i politici li conosciamo ma i politici sono come le banche, li devi usare! E ogni volta che li usi, paghi, basta! Non è che c’è l’amico politico, non c’è l’amicizia in politica”. È quanto afferma l’imprenditore Paolo Arata, indagato dalla Procura di Roma, in una intercettazione del settembre scorso (agli atti dell’inchiesta) parlando con un imprenditore. A ...