Tav | Di Maio | ‘Lega spieghi sì con voti Pd per favore a Macron’

Tav - Di Maio : no resa - no regali a Macron : 18.08 "Noi non ci arrendiamo! Noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron". Così sulla Tav il vicepremier e capo politico M5S, Di Maio, dopo il post sul Blog delle Stelle, dal titolo "No a un' opera inutile e dannosa, no ad un altro regalo a Macron: la mozione del MoVimento 5 Stelle per fermare la Tav". Intanto il senatore M5S Morra, in un post su Fb sottoscritto da Di Battista: Tav serve solo al "partito della Grandi opere". In ...

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia fatto da loro con voto a Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron“. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia lo hanno fatto loro votando Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron”. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

Luigi Di Maio - furia dei Cinque Stelle dopo il sì alla Tav. Nasce la fronda interna : pronta la vendetta : dopo il sì di Giuseppe Conte alla Tav i Cinque Stelle sono spaccati. Una fronda interna infatti vuole vendicarsi di Matteo Salvini e della Lega votando no al decreto sicurezza bis in agenda per i prossimi giorni in Senato. Il primo passo è stato compiuto ieri 24 luglio quando Cinque minuti prima del

Fisco : al Tavolo P.Chigi Conte Di Maio e Tria - assente Lega : Roma, 25 lug.(AdnKronos) – Al tavolo a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali sulla manovra e la futura riforma fiscale non partecipa la Lega. Non ci sono infatti esponenti del Carroccio mentre da pochi minuti è arrivato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che siede accanto al viceministro Luigi Di Maio, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli e il ...

Fisco : al Tavolo P.Chigi Conte Di Maio e Tria - assente Lega : Roma, 25 lug.(AdnKronos) – Al tavolo a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali sulla manovra e la futura riforma fiscale non partecipa la Lega. Non ci sono infatti esponenti del Carroccio mentre da pochi minuti è arrivato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che siede accanto al viceministro Luigi Di Maio, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli e il ...

Almaviva : Palazzotto (Leu) - 'Di Maio convochi Tavolo su Palermo e si presenti' : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - "Il ministro Di Maio convochi immediatamente un tavolo sulla vertenza Almaviva Contact di Palermo e poi assicuri la sua presenza visto che l’ultima volta non ha partecipato". A dirlo è il deputato di Leu Erasmo Palazzotto che chiede al ministro del Lavoro un tavolo "pe

Almaviva : Palazzotto (Leu) - ‘Di Maio convochi Tavolo su Palermo e si presenti’ : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – “Il ministro Di Maio convochi immediatamente un tavolo sulla vertenza Almaviva Contact di Palermo e poi assicuri la sua presenza visto che l’ultima volta non ha partecipato”. A dirlo è il deputato di Leu Erasmo Palazzotto che chiede al ministro del Lavoro un tavolo “per affrontare e risolvere l’emergenza occupazionale e per individuare quegli interventi strutturali ...

Almaviva : Palazzotto (Leu) - ‘Di Maio convochi Tavolo su Palermo e si presenti’ : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – “Il ministro Di Maio convochi immediatamente un tavolo sulla vertenza Almaviva Contact di Palermo e poi assicuri la sua presenza visto che l’ultima volta non ha partecipato”. A dirlo è il deputato di Leu Erasmo Palazzotto che chiede al ministro del Lavoro un tavolo “per affrontare e risolvere l’emergenza occupazionale e per individuare quegli interventi strutturali ...

Tav - Di Maio : “Malumori M5s? Noi restiamo contrari - ma non siamo al governo con il 51%” : “siamo e resteremo sempre contrari al Tav perché è un’opera inutile che sarà un regalo alla Francia per 2,2 miliardi di euro. Ma siamo minoranza“. A rivendicarlo il vicepremier Luigi Di Maio, davanti al ministero del Lavoro, dopo le polemiche interne al gruppo M5s e le critiche di chi, come il senatore Airola, parla di resa e “imbroglio”. “Abbiamo seguito logicamente quello che abbiamo sempre detto. Ma noi al ...

Tav ultime notizie : M5S “deciderà il parlamento” FI “Di Maio ignorante” : Tav ultime notizie: M5S “deciderà il parlamento” FI “Di Maio ignorante” Lo scontro sulla Tav tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra essersi risolto definitivamente a favore dei primi. Salvini non ha ceduto sull’alta velocità tra Torino e Lione e alla fine l’ha spuntata, grazie anche all’appoggio mostrato dal premier Giuseppe Conte al completamento dell’opera. Dopo la breve diretta del premier da palazzo Chigi, Luigi Di ...

Tav - Grillo : "Molto scontento - decida il Parlamento" | Di Maio : "Lega era contro - ora la celebra - perché?" : Affondo del leader M5s Di Maio contro la Lega: "Ha fatto battaglie contro l'opera e ora è a favore, chiediamoci perché"

Tav - Di Maio : “Crisi di governo? Significa darla vinta ai partiti delle opere inutili” : “Qualcuno mi dice ‘aprite la crisi di governo’. Se vogliamo dargliela vinta, va bene. Se non vogliamo tagliare i parlamentari a settembre, apriamo la crisi. Se vogliamo fare in modo che aprendo la crisi ci troviamo un nuovo governo tecnico o politico che comincia a fare non solo opere inutili ma il nucleare o gli inceneritori che non noi non si faranno mai, apriamola pure. Noi al governo facciamo cose per il Paese e arginiamo ...