Si può portale un pugnale da combattimento in aereo?

Fonte : agi

(Di lunedì 29 luglio 2019) E' la domanda che in molti si sono posti; come si è procurato Finnegan Elder Lee il coltello usato per uccidere Mario Cerciello Rega? Semplice: se l'è portato da casa. A San Francisco il 19enne accusato di aver colpito 11 volte il il vicebrigadiere dei carabinieri ha imbarcato una valigia nella stiva dell'e nel bagaglio aveva riposto, insieme a qualche cambio d'abito per la vacanza romana, una lama da 18 centimetri del tipo in dotazione ai Marines. Secondo le regole dell'Autorità sulla sicurezza dei trasporti (TSA) degli Stati Uniti è possibile trasportare in volo partendo dagli Usa un coltello come il Ka-Bar. Le regole di imbarco prevedono che possono essere portati, solo nel bagaglio da stiva, oggetti come coltelli, coltellini svizzeri e spade compresi i modelli da scherma. La raccomandazione che viene formulata dalla ...

