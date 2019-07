Verstappen vince il Gp di Germania | Vettel secondo

F.1 - GP di Germania - Verstappen vince una gara caotica : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Germania, undicesima prova del Mondiale di Formula 1. Una gara epica, resa caotica dalla pioggia, dove è successo praticamente di tutto. L'olandese della Red Bull - che in un frangente della corsa è anche finito in testacoda - è riuscito a tagliare per primo il traguardo e prendersi la seconda vittoria stagionale. Seconda posizione per Sebastian Vettel, partito dalla ventesima posizione: il tedesco, ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Lewis Hamilton vince in carrozza. Leclerc dà spettacolo e sale sul podio - disastro Vettel : tamponato Verstappen! : La beffa subita ieri nelle qualifiche per appena sei millesimi se l’era letteralmente legata al dito e oggi Lewis Hamilton (Mercedes), sin dal primo metro, ha fatto di tutto per rifarsi e così è stato. L’inglese, infatti, si è aggiudicato il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Formula Uno per la sesta volta in carriera (nuovo record assoluto, distanziando Jim Clark e Alain Prost a quota 5) raggiungendo quota 80 successi totali, ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019. Leclerc : “Il duello con Verstappen? Capisco la decisione”. Vettel : “Quante gare posso vincere? Chi lo sa..” : Vigilia del GP di Gran Bretagna 2019 per la Ferrari che lo scorso anno si impose a Silverstone ma che questa volta dovrebbe gareggiare sulla difensiva, le Ferrari partono infatti sfavorite contro la Mercedes anche se la gara sullo storico tracciato si preannuncia comunque aperta a qualsiasi sviluppo soprattutto dopo le ultime gare in cui le Rosse hanno mostrato dei passi in avanti. I due piloti hanno rilasciato alcune dichiarazioni prima di ...

Formula 1 - Horner sicuro : “Verstappen ama la Red Bull - vincerà il titolo con la nostra scuderia” : Il team principal della Red Bull ha sottolineato come Verstappen ami rimanere a Milton Keynes, indipendentemente dal suo contratto La vittoria ottenuta in Austria ha rasserenato l’ambiente in casa Red Bull, dove cominciavano ad allungarsi i musi per il gap incamerato nelle prime otto gare da Mercedes e Ferrari. AFP/LaPresse Il successo di Verstappen ha acceso invece i riflettori sulla scuderia di Milton Keynes, impegnata adesso a ...

Verstappen vince il Gp d'Austria - Leclerc secondo. Ferrari - altra beffa dei giudici : Prima vittoria per la Red Bull in questo Mondiale di F1. Max Verstappen dopo una gara in recupero beffa nel finale la Ferrari di Charles Leclerc e vince il Gp d'Austria. La Fia ha...

