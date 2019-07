Zingaretti traccia breve road map | “Disarticolare i gialloverdi | no con M5s”

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 27 luglio 2019) Uscire dal Nazareno e incontrare l'Italia che produce e che soffre. Disarticolare il blocco gialloverde per un'alleanza nuova, di centrosinistra. E' la sintesi del progetto politico per i prossimi mesi, che il segretario del Pd, Nicola, ha illustrato alla Direzione del partito, al Nazareno. Un progetto, dunque, che esclude un avvicinamento politico ai grillini. "Noi non perseguiamo un'alleanza con i 5 stelle - ha detto - non e' nelle intenzioni ne' e' mai stato un nostro obiettivo, non lavoriamo a una crisi parlamentare per fare un governo con loro".Una messa a punto necessaria, dopo le polemiche della settimana innescate dall'intervista al Corriere di Dario Franceschini sull'opportunita' di maggiore collaborazione parlamentare coi grillini. "Fra l'altro - ha proseguito - questa discussione inizia ad essere vecchia, superata dalla storia. Si sta verificando quello che ho ...

