DIRETTA INTER PSG Streaming video e tv | non ci sono precedenti ufficiali

Probabili formazioni Inter Psg/ DIRETTA tv : Sensi in cabina di regia? - amichevole - : Probabili formazioni Inter Psg: Diretta tv e orario della sfida amichevole. Ecco le mosse di Conte e Tuchel in vista del big match, atteso domani.

Probabili formazioni Inter Psg/ DIRETTA tv : Perisic dal primo minuto? - amichevole - : Probabili formazioni Inter Psg: Diretta tv e orario della sfida amichevole. Ecco le mosse di Conte e Tuchel in vista del big match, atteso domani.

ICC 2019 - ascolti record per Juventus - Inter in DIRETTA su Sportitalia : ascolti da record per Sportitalia che ha raggiunto il massimo storico dell’emittente con la diretta in esclusiva di Juventus-Inter, sfida valida per la International Champions Cup 2019. La partita di Nanchino ha fatto registrare un ascolto medio di 1.310.269 telespettatori nella fascia dalle 13,30 alle 15,30 con uno share del 10,16% (16,59% nella fascia commerciale). Numeri da primato anche per la reach della diretta che è stata di ...

LIVE Juventus-Inter 1-1 - International Champions Cup in DIRETTA : si decide tutto ai calci di rigore! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4 VA RABIOT. ALTO SOPRA LA TRAVERSA! 4 Match point per la Juve con RABIOT 4 Parte JOAO MARIO per mantenere il match aperto. GOL Doppio vantaggio per la Juve. 4-2 3 Per la Juve grande occasione. Si presenta EMRE CAN. GOL 3 Va LONGO per l’Inter. PARATA DI BUFFON Siamo 3-2 per la Juve 2 Per la Juve tocca a RONALDO. GOL 2 Per l’Inter va PUSCAS. GOL 1 TOCCA A CANCELO per la Juve. GOL 1 ...

LIVE Juventus-Inter 1-1 - International Champions Cup in DIRETTA : match in parità - girandola di cambi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86′ Conclusione di Dalbert da lontanissimo, conclusione ribattuta, Ancora Inter in avanti. 85′ Bernardeschi galoppa sulla fascia, salta Bastoni e prova il tiro a giro. Palla altissima. 84′ Ci stiamo avvicinando ai calci di rigore. Vedremo se arriveranno sorprese prima del novantesimo. 82′ I cambi hanno dato nuove forze ai nerazzurri che provano a farsi nuovamente vedere ...

LIVE Juventus-Inter 0-1 - International Champions Cup in DIRETTA : i bianconeri cercano il pareggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65′ Esce Pjanic ed entra Emre Can nella Juventus 64′ La Juve in questo momento gioca con CR7 prima punta e Mandzukic a sinistra, Inter sempre con il 3-5-2 iniziale 63′ Perisic ci prova, ma Demiral si getta in scivolata e chiude il croato in angolo. Ma che apertura di Sensi in avvio! 62′ La squadra di Conte ha spinto molto nel primo tempo e sembra accusare in questa ...

DIRETTA/ Juventus Inter - risultato 0-1 - video streaming Sportitalia : autogol De Ligt! : DIRETTA Juventus Inter, risultato 0-1, video streaming Sportitalia: il match di Nanchino, in Cina, vede in vantaggio i nerazzurri

LIVE Juventus-Inter 0-1 - International Champions Cup in DIRETTA : inizia la ripresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Pochi istanti e inizierà la ripresa 14.27 Ci risentiamo tra poco per il secondo tempo 14.25 Squadre al riposo con i nerazzurri meritatamente avanti. Vedremo se nel secondo tempo arriverà la risposta della Juve 48′ Ancora un tentativo per Bernardeschi ma conclusione troppo morbida. Si chiude qui il primo tempo. Inter avanti per 1-0. 47′ Primo squillo dei bianconeri che, fino a ...

LIVE Juventus-Inter 0-1 - International Champions Cup in DIRETTA : l’autorete di de Ligt decide il primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 Ci risentiamo tra poco per il secondo tempo 14.25 Squadre al riposo con i nerazzurri meritatamente avanti. Vedremo se nel secondo tempo arriverà la risposta della Juve 48′ Ancora un tentativo per Bernardeschi ma conclusione troppo morbida. Si chiude qui il primo tempo. Inter avanti per 1-0. 47′ primo squillo dei bianconeri che, fino a questo momento, non avevano ancora visto ...

LIVE Juventus-Inter 0-1 - International Champions Cup in DIRETTA : nerazzurri in controllo - bianconeri opachi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ Primo squillo dei bianconeri che, fino a questo momento, non avevano ancora visto da vicino Handanovic. 46′ Ci prova Bernardeschi! Scambio con Higuain, poi l’ex Viola scarica un gran sinistro al volo dal limite, palla fuori di poco 45′ Saranno 3 i minuti di recupero 44′ Juventus che davvero non riesce a imbastire una azione degna di questo nome. L’Inter ...

LIVE Juventus-Inter 0-1 - International Champions Cup in DIRETTA : una autorete di de Ligt sblocca il match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18′ Splendida apertura al volo di Sensi per Dalbert, ma la palla dell’ex Cesena e Sassuolo è troppo larga. 17′ Higuain e Ronaldo duettano, ma il portoghese scivola e non riesce ad aprire a dovere su De Sciglio. 16′ Di nuovo Juve in possesso di palla. Il gol subito sembra avere svegliato i bianconeri. 15′ Calcia Bernardeschi sul secondo palo, Higuain la mette in ...

LIVE Juventus-Inter 0-0 - International Champions Cup in DIRETTA : inizia la sfida a Nanchino! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Due minuti al fischio d’inizio! Juve-Inter è ormai pronta a partire! 13.26 Le due squadre sono nel tunnel che porta verso il campo. Stadio gremito di pubblico, poco meno di 60.000 spettatori a Nanchino! 13.24 Decisamente più in alto mare l’undici di Antonio Conte. Perisic, dopo la bocciatura nei cinque di centrocampo (dove si vede Dalbert), viene spostato in attacco, mentre ...

JuventusInter - amichevole oggi 24 luglio 2019 in DIRETTA su Sportitalia : Juventus-Inter, amichevole in programma oggi nell'ambito della International Champions Cup 2019, sarà visibile anche in tv, in chiaro. Infatti Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, trasmetterà in diretta la prima vera sfida tra squadre italiane, quando manca un mese all'inizio del campionato di Serie A. Telecronaca affidata a Gabriele Schiavi, con il commento tecnico di Antonino AstaIl calcio di inizio è fissato allo Nanjing Olympic ...

LIVE Juventus-Inter 0-0 - International Champions Cup in DIRETTA : prima sfida tra Sarri e Conte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 Decisamente più in alto mare l’undici di Antonio Conte. Perisic, dopo la bocciatura nei cinque di centrocampo (dove si vede Dalbert), viene spostato in attacco, mentre in difesa nei tre c’è D’Ambrosio. 13.22 Maurizio Sarri ha scelto Cancelo a sinistra viste le assenze in quel reparto, mentre giocano anche Matuidi e Higuain, due elementi che sembrano in partenza e quindi ...