Bebe Vio in ospedale a Cuba | malore per la campionessa e i suoi fratelli

Bebe Vio senza limiti - sbarca sulla Luna. E la sua frase fa impazzire il web : Bebe Vio sbarca sulla... luna .La campionessa paralimpica stupisce ancora tutti regalando un nuovo post su Instagram che fa il boom di like. «Raga qua tutto ok ?? Non ci sono...

Bebe Vio senza limiti - sbarca sulla Luna. E la sua frase fa impazzire il web : Bebe Vio sbarca sulla... luna e stupisce ancora tutti regalando un nuovo post su Instagram che fa il boom di like. «Raga qua tutto ok ?? Non ci sono barriere architettoniche e la vista...

Scherma - Bebe Vio scatenata a Varsavia : dominio totale in Coppa del Mondo - quarta vittoria consecutiva : Bebe Vio continua a vincere, la Campionessa Paralimpica e Mondiale di fioretto si è imposta anche in occasione della quinta tappa della Coppa del Mondo di Scherma paralimpica. L’azzurra ha letteralmente dominato in Polonia, ai quarti di finale ha liquidato la bielorussa Makrytskaya (15-2), poi in semifinale ha surclassato la cinese Rong (15-3) e nell’atto conclusivo ha sconfitto nettamente l’altra cinese Jinghing Zhou (15-9). ...

Bebe Vio alle Universiadi 2019 : chi è - carriera e biografia : Bebe Vio alle Universiadi 2019: chi è, carriera e biografia Durante le Universiadi che si terranno a Napoli e in tutto il territorio campano, ci sarà anche una cerimonia di apertura allo stadio San Paolo di Napoli. Ad aprire la cerimonia ci sarà Malika Ayane, insieme a Bebe Vio. Il gruppo comico The Jackal invece condurranno la cerimonia di chiusura dei giochi. La cerimonia in programma quest’oggi mercoledì 3 luglio, si annuncia ...

Universiadi 2019 - la cerimonia di apertura in diretta su Rai 2 : Anastasio - Bebe Vio - Malika Ayane tra gli ospiti : ...

'Giochi senza barriere' by Bebe Vio - i vip in campo per promuovere lo sport paralimpico : Mercoledì 12 giugno, presso lo Stadio dei marmi di Roma, l'evento a scopo benefico ideato nove anni fa dall'assocazione...

Scherma - Campionati italiani Palermo : Fiamme Gialle e Fiamme Oro - a voi i titoli a squadre. Trionfa anche Bebe Vio : Una maratona infinita, dall’alba (quasi) alle luci artificiali della notte di Palermo. Come previsto, del resto. Sono stati assegnati nel suggestivo scenario di piazza Bellini, i titoli della seconda giornata di gara dei 100° Campionati italiani Assoluti 2019. La seconda giornata di gara ha visto protagoniste le gare a squadre di fioretto maschile, spada maschile e sciabola femminile,. FIORETTO MASCHILE Nella serie A1 di fioretto maschile, ...