Youth Card | da Regione contest under 27 per 50 pass interrail

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roma – Unaperto ai fotografi di tutti i tipi nell’ambito di LAZIO: da chi scatta con il proprio smartphone a chi lo fa con una reflex, da chi utilizza una polaroid a chi ancora si diverte con il vecchio e buon rullino. Unici requisiti: essere iscritti alla LAZIOe avere un’eta’ compresa tra i 14 e i 27 anni (compiuti). A dare notizia dell’iniziativa e’ una nota dellaLazio. LAZIOe’ l’App dellaLazio dedicata ai ragazzi tra i 14 e i 30 anni (non compiuti) che vivono nellaLazio, con agevolazioni e opportunita’ esclusive attive nel Lazio e in 38 Paesi europei: cultura, sport, intrattenimento, formazione. LAZIOpropone a chi e’ curioso ed entusiasta di scoprire nuovi luoghi e culture ad inviare uno scatto originale per raccontare il rapporto tra amicizia ...

infogiovaniroma : RT @LazioCreativo: Con Lazio YOUth Card puoi vincere un pass #Interrail di 7 giorni per viaggiare in Europa e utilizzabile dal 15 agosto al… - pf_lazio : Con Lazio YOUth Card puoi vincere un pass Interrail di 7 giorni per viaggiare in Europa e utilizzabile dal 15 agost… - karda70 : RT @LazioCreativo: Con Lazio YOUth Card puoi vincere un pass #Interrail di 7 giorni per viaggiare in Europa e utilizzabile dal 15 agosto al… -