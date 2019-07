Veneto | patto tra agricoltori e cacciatori per rispetto habitat naturale

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – Insieme per la gestione delle risorse naturali, per collaborare ad iniziative di carattere ecologico, per vigilare sul territorio, per tutelare il paesaggio agrario è quanto prevede il protocollo siglato oggi da Daniele Salvagno in rappresentanza di Coldirettie Gianpiero Possamai presidente regionale di Federcaccia. Alla firma dell’accordo erano presenti oltre a Giuseppe Pan, Assessore regionale all’Agricoltura, anche Pietro Piccioni direttore di Coldiretti, Alessandro Salvelli di Verona e Emiliano Galvanetto per Vicenza in qualità di vice presidenti Federcaccia e il provinciale di Venezia Flavio Bottacin quali riferimenti per la ricaduta territoriale. Una intesa tra due associazioni impegnate a trovare soluzioni che impegninoin una relazione sostenibile con l’ambiente. Molti i fattori ...

