Droga | arresti Palermo | in manette anche cognato mafioso

Droga per la "Palermo bene" - 16 arresti : 7.25 Vasta operazione antiDroga della Polizia di Stato di Palermo,che ha smantellato una fitta rete di spaccio gestita da due associazioni a delinquere, che, "nel corso degli ultimi anni,hanno fatto circolare lungo le strade della città fiumi di cocaina".Sedici gli arresti L'operazione è lo sviluppo di una precedente analoga che, nel febbraio del 2017, portò all'arresto di diversi pusher del rione Zisa. Tipico, anche stavolta, il metodo del ...

Droga : fiumi di cocaina nella ‘Palermo bene’ - sedici arresti : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – E’ in corso dall’alba di oggi una vasta operazione antiDroga condotta dalla Polizia di Stato di Palermo che ha smantellato una fitta rete di spaccio, gestita da due associazioni a delinquere, che, “nel corso degli ultimi anni, hanno fatto circolare lungo le strade del capoluogo palermitano fiumi di cocaina”. L’operazione è un approfondimento ed ‘evoluzione” di ...

Droga : spaccio di coca ‘a domicilio’ su Milano - 13 arresti dei carabinieri : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – Ingenti quantità di cocaina spacciati sul territorio di Milano, anche ‘a domicilio’, direttamente a casa dei clienti. I carabinieri del capoluogo lombardo hanno arrestato tredici persone nell’operazione ‘sangue blu’, tutte accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di cocaina e spaccio.Le indagini nascono dall’irruzione di un commando composto da ...

Droga : blitz nell’agrigentino - gli arresti salgono a sei : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – salgono a sei gli arresti dei Carabinieri del comando provinciale di Agrigento che all’alba di oggi hanno sgominato una banda “pericolosa di spacciatori e trafficanti di Droga”. La Droga, principalmente hashish, veniva trasportata, tra i bagagli, da corrieri compiacenti che poi la smerciavano direttamente o indirettamente a giovani e giovanissimi vicino a scuole e a luoghi di ...

Droga : blitz nell’agrigentino con cinque arresti - spaccio anche nel centro d’accoglienza : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – blitz antiDroga nell’agrigentino dove all’alba di oggi è stata eseguita una operazione antiDroga dei Carabinieri. Sgominata una banda dello spaccio. Sono cinque le persone finite in manette. La Droga, come emerge dalle indagini, veniva venduta anche in un centro di accoglienza. I Carabinieri di Licata, alle prime luci dell’alba, a seguito di numerose segnalazioni effettuate da genitori ...

Asse della Droga tra Palermo e Napoli - 12 arresti : E' di dodici arresti (10 in carcere e 2 ai domiciliari) il bilancio dell'operazione "Blanco" del Comando provinciale dei carabinieri di Palermo

Fiumi di Droga tra Palermo e Napoli ?all'ombra dei boss : 12 arresti : Sgominata a Palermo una banda dedita al traffico di droga, soprattutto, cocaina tra Palermo, e le province di Agrigento e Caltanissetta, con un asse tra la Sicilia e Napoli. La Direzione Distrettuale...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Retata anti Droga a Enna : 15 arresti - 23 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Maxi Retata anti droga stamattina a Enna, in Sicilia: 15 persone arrestate, 22 indagate, 23 luglio 2019,