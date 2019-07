Riccardo Scamarcio Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina? Nessun tradimento

Riccardo Scamarcio - la sua versione sulla storia con la moglie di Francesco Sarcina : “Si è inventata tutto - era ossessionata dal mio rapporto con lui” : “È stata lei a creare tutto questo questo casino, rivelando una passione che non si è mai consumata“. Questa la confidenza che Riccardo Scamarcio avrebbe fatto a un amico e che viene riportata dal settimanale Oggi. “Era ossessionata dal mio rapporto con il marito – avrebbe spiegato ancora l’attore – È una storia che non sta né in cielo né in terra! inventata di sana pianta da Clizia”. Il riferimento è ...

Clizia Incorvaia racconta la sua verità sul tradimento con Riccardo Scamarcio : "Ho un video ma..." : Clizia Incorvaia al centro della bufera sul tradimento con Riccardo Scamarcio a discapito del cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina qualche giorno fa ha parlato di 'gogna mediatica' dal suo profilo instagram ringraziando i suoi followers per la vicinanza mostrata. Clizia Incorvaia: 'Gogna mediatica. Replicherò a breve e saprete tutta la verità, non fatti privi di fondamento' La prima ...

Francesco Sarcina tradito con Riccardo Scamarcio - Clizia Incorvaia rivela : «Sono io che ho trovato lui con un'altra» : Dopo le accuse di aver tradito il compagno Francesco Sarcina con l'amico Riccardo Scamarcio, Clizia Incorvaia aveva promesso di raccontare la sua verità. E ora il momento è...

Clizia Incorvaia racconta la sua verità : “Dopo la separazione trovai Francesco Sarcina a casa con una. Riccardo Scamarcio? Fatti miei” : Dopo le accuse di tradimento Clizia Incorvaia aveva promesso di raccontare la sua verità sul triangolo tra lei, l’ex marito Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio. E così è stato. L’ex moglie del leader delle Vibrazioni ha scelto le pagine del Corriere della Sera per spiegare quanto accaduto. “Io e lui (Francesco Sarcina, ndr) ci eravamo già lasciati – ha raccontato Clizia – . Io specifico meglio le date: il 16 novembre, ...

La Relazione Adulterina tra Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio? Ecco La Verità! : Francesco Sarcina, dopo aver dichiarato di essere stato tradito dalla moglie con Riccardo Scamarcio, ha attirato le attenzioni del gossip. Ma ora Clizia Incorvaia replica ufficialmente… Continua ad appassionare il pubblico italiano la possibile Relazione tra Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio. Clizia, moglie di Francesco Sarcina, avrebbe avuto un flirt con l’attore che poi ha portato il loro matrimonio a sgretolarsi. Ad aver ...

Il tradimento di Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio è falso? : Secondo Dagospia alcuni rumors ipotizzano che la Incorvaia possa aver inventato il tradimento con Scamarcio per rompere con il marito. Mentre la rete si accanisce contro Riccardo Scamarcio, presunto amante di Clizia Incorvaia, ex moglie del suo migliore amico, Francesco Sarcina, su “Dagospia” si starebbe facendo largo un’altra pista. “I rumors - si legge sul popolare sito web - raccontano un’altra storia: la moglie di Sarcina si è ...

Francesco Sarcina il tradimento di Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio : Il leader delle “Vibrazioni” Francesco Sarcina racconta del tradimento della moglie Clizia con il mio migliore amico Riccardo Scamarcio. «Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque». Francesco Sarcina tira il fiato come se avesse parlato in apnea. Pausa. «Vabbè, le sofferenze sono materiale ...

Clizia Incorvaia smentisce Francesco Sarcina su Riccardo Scamarcio : “Non tradirei il padre di Nina” : Dopo essersi lasciata con il marito Francesco Sarcina, sono fioccate le indiscrezioni su un presunto tradimento messo in atto da lei e dall'attore Riccardo Scamarcio, indiscrezioni confermate dallo stesso cantante de Le Vibrazioni. Oggi, la Incorvaia nega ogni cosa: "Io non ho tradito il padre di mia figlia. L'ho sempre amato e rispettato".Continua a leggere

