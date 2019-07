Milan | Otamendi è il nome nuovo ma salta la cessione di Silva | nessun problema per Correa

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Come molti club questa estate, ilsta cercando di ricostruire la propria squadra. Tuttavia, i problemi di fair play finanziario che hanno già visto espulsi i rossoneri dall'Europa League, hanno in qualche modo limitato le loro opzioni. È risaputo che ilstia cercando opzioni più economiche, in particolare i giocatori che hanno solo un anno residuo nel loro contratto. Nicholasdel Manchester City non fa parte di questi giocatori poichè ha un accordo che dura fino al 2022, ma 'Pianeta' riporta l'interesse dei rossoneri per il difensore. Il sito web riporta che ilsta guardando all'argentino come alternativa a Dejan Lovren, che è in cima alla lista dei desideri ma apparentemente irraggiungibile, quindiè un'opzione in quanto "riflette le caratteristiche richieste". Non si pensa che il difensore centrale faccia parte degli intoccabili del Manchester ...

GIUSPEDU : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - L'ultima idea per la difesa si chiama #Otamendi - #calcio #ACMilan #Milan #weareacmilan #wearea… - DailyMilan_it : Da Demiral a Lovren, passando per Otamendi del City. Chi la spunterà? Ecco i nomi caldi sui taccuini di Casa Milan. - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - L'ultima idea per la difesa si chiama #Otamendi - #calcio #ACMilan #Milan #weareacmilan… -