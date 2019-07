Hysaj | l’agente tuona | “Il suo tempo al Napoli è finito! Il club deve sapere per evitare

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Futuro, le parole dell’agente Mario Giuffredi, agente di Mario Rui,e Di Lorenzo, è intervento A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, ecco quanto ha dichiarato riguardo i suoi assistiti ed in particolare sul futuro di: “Tra stasera e domani andrò a Dimaro, per parlare con i miei assistiti e per fare il punto della situazione. Vado lì per capire come si stanno trovando Di Lorenzo e Mario Rui e per fare il punto della situazione sul mercato, relativo soprattutto ad. Poi, parlerò con Giuntoli e Ancelotti. – l’agente ha poi precisato –non credo resterà a, lavoreremo fino alla fine per portarlo in un altroperchè iloggi ha 5 terzini in rosa e poi perchè credo che il suoin azzurro sia finito.ha solo 2 anni di contratto col, viene da una stagione non brillante e ...

