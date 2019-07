Derby d' Italia alla Juventus | a Nanchino Inter ko ai rigori

Juventus - Pjanic su IG : 'Anche se è luglio è sempre bello vincere il Derby d'Italia' : La Juventus, quest'oggi, ha battuto l'Inter per 5-4 ai calci di rigore. I bianconeri hanno fatto alcuni progressi dal punto di vista del gioco anche se nel primo tempo la squadra non si è espressa al meglio. I più positivi in casa Juve sicuramente sono stati Cristiano Ronaldo e Merih Demiral, ma anche Federico Bernardeschi ha giocato un buon secondo tempo. Al termine della partita è arrivato anche il commento di Maurizio Sarri che ha parlato ...

Amichevole - la Juventus supera l'Inter ai rigori nel primo Derby d'Italia della stagione : Amichevole di lusso per gli appassionati di calcio, che a ora di pranzo di oggi mercoledi 24 luglio si sono goduti il primo derby d'Italia della stagione. Se lo aggiudica la Juventus ai rigori ma l'assetto di entrambe le squadre è ancora da mettere a punto. Per l'attacco bianconero Maurizio Sarri sceglie Ronaldo e Higuain che, numeri alla mano, hanno una confidenza straordinaria col gol. Nell'Inter attacco affidato al giovanissimo Esposito, ...

ATP Gstaad – Thomas Fabbiano vince il Derby tutto italiano e vola ai quarti - Sonego battuto in tre set : Niente da fare per la testa di serie numero 4 del seeding, il connazionale si impone in tre set con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-1 Thomas Fabbiano stacca il pass per i quarti di finale del torneo ATP di Gstaad, il tennista numero 90 del ranking non lascia scampo a Lorenzo Sonego, prendendosi il derby tutto italiano del secondo turno. Niente da fare per la testa di serie numero 4 del seeding, costretta a cedere al connazionale con il ...

International Champions Cup – Juventus-Inter termina ai rigori : il Derby d’Italia ai bianconeri - Buffon decisivo : La Juventus trionfa ai rigori contro l’Inter nell’International Champions Cup: Buffon decisivo E’ andato in scena oggi un primo assaggio speciale di quello che vedremo nel corso della stagione 2019-2020 di Serie A. Oggi si sono sfidate in campo la Juventus di Maurizio Sarri e l’Inter di Antonio Conte per l’International Champions Cup. Dopo un’autorete di De Ligt che ha permesso ai nerazzurri di portarsi ...

Diretta Juventus Inter/ Streaming video Sportitalia : Derby d'Italia nella ICC 2019 : Diretta Juventus Inter Streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Singapore e vale per la International Champions Cup 2019.

Derby d’Italia in terra asiatica : Juve-Inter su Sportitalia : Il Derby d’Italia, come viene per tradizione chiamata la sfida tra Juventus e Inter, non può essere mai considerata una partita come tutte le altre, nemmeno se si tratta di un’amichevole. Entrambe le squadre, che in questa prima fase di calciomercato hanno già una nuova fisionomia rispetto alla passata stagione, non vorrann quindi uscire dal […] L'articolo Derby d’Italia in terra asiatica: Juve-Inter su Sportitalia è ...

ICC - Derby d’Italia : Juventus-Inter live su Sportitalia : Dove vedere Juventus Inter in Tv e streaming – Secondo appuntamento per Juventus e Inter nell’International Champions Cup 2019. Le due formazioni si affronteranno nel celebre derby d’Italia, dopo i rispettivi esordi nella competizione con Tottenham (sconfitta per 3-2 dei bianconeri) e Manchester United (sconfitta per 1-0 dei nerazzurri). Le squadre, guidate da Maurizio Sarri […] L'articolo ICC, derby d’Italia: Juventus-Inter live su ...

ATP Umago – Stefano Travaglia vince in scioltezza il Derby tutto italiano - Fabbiano si arrende in due set : Il tennista numero 105 del mondo stacca il pass per gli ottavi di finale, dove dovrà affrontare Fabio Fognini in un altro derby tutto italiano Stefano Travaglia accede agli ottavi di finale del torneo ATP di Umago, il tennista italiano vince il derby tutto azzurro con Thomas Fabbiano, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-2 dopo un’ora e sedici minuti di gioco. Match dominato in lungo e in largo dal numero 105 del ranking, riuscito ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA. SEMIFINALE AZZURRA : Santarelli e Garozzo - è Derby per la finale di spada! Poker italiano agli ottavi nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17: Tra poco in pedana Errigo contro la russa Ivanova e Palunbo contro la tedesca Ebert. In palio due posti per i quarti di finale 16.16: E arriva finalmente la stoccata numero 15 di Elisa Di Francisca che supera 15-4 la israeliana Dvorkin e affronterà negli ottavi la francese Butruille 16.13: Sedicesimi di finale fioretto donne: Di Francisca-Dvorkin 14-4 16.13: Sedicesimi di finale ...

La rassegna stampa di mercoledì 5 maggio – In primo piano Derby italiano per Lukaku - panchine Juve e Roma e svolta societaria Fiorentina [FOTO] : 1/4 ...

Derby d'Italia per Chiesa : l'Inter sembrerebbe momentaneamente in vantaggio : È voluto ardentemente da Antonio Conte il figlio d'arte in forza alla Fiorentina Federico Chiesa. L'intenzione sarebbe quella di renderlo il fluidificante a tutta fascia per la corsia di destra. Pare rifiutata la destinazione Monaco di Baviera, di cui si è vociferato molto nei mesi scorsi. Il ragazzo vuole rimanere in Italia, nonostante tra i due club la stretta di mano fosse vicina. Ecco quindi che si infiamma il teatro del duello Inter-Juve, ...

La stampa inglese prevede un Derby italiano per Lukaku : “Non c’è solo l’Inter” : Il suo nome è già stato accostato in inverno all’Inter, anche con una certa insistenza. Ora, a campionato finito e con il calciomercato in primo piano, è tornato a farsi sotto. La scelta principale dei nerazzurri è Romelu Lukaku. Ufficializzato l’addio con Spalletti, a giorni anche l’annuncio su Conte, che ha fatto sapere di non volere Icardi. Dunque, è l’attaccante belga l’indiziato numero uno a ...