Caldo killer | scatta l' allerta meteo a Napoli | due giorni a rischio | temperature fino a

Caldo killer! bimba di un anno lasciata in auto da sola e muore di Caldo : Una bambina di poco più di un anno è morta dopo essere stata lasciata da sola in un'auto in una giornata in cui le temperature hanno raggiunti livelli quasi da record per il caldo nello Stato USA dell’Iowa, secondo la polizia. Gli agenti sono stati chiamati in una casa di Sioux City a seguito della segnalazione relativa al malore che aveva coinvolto una bambina bambin poco prima delle 16:00 (ora locale) di ieri 30 giugno. I poliziotti hanno ...

Caldo killer! Franco stroncato in spiaggia davanti alla moglie : Caldo killer, morto Franco Nunziata. Succede a Torre del Greco. Franco Nunziata, che come tanti cercava refrigerio dall’afa dei giorni scorsi, è morto dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Franco Nunziata si trovava sulla spiaggia libera, nei pressi del bar “Il rosso e il nero”, ed era in compagnia della moglie. Un momento di relax che si è trasformato presto in tragedia.\\ Dopo essersi sentito male, sono scattati subito i ...

Padova - malore mentre prende il sole in terrazza : Franco ucciso a 58 anni dal Caldo killer : Franco Panfili, 58 anni di Padova, è l'ultima vittima del caldo record che sta travolgendo l'Italia negli ultimi giorni: l'uomo, operaio in una ditta di Curtarolo, era andato a prendere un po' di sole sulla terrazza di casa dopo pranzo quando ha avuto un malore. Quando la sorella è andata a svegliarlo pensando che dormisse non c'era già più nulla da fare.Continua a leggere

Caldo killer : anziano muore nel suo orto. Si sciopera nel Reggiano : “Così non si può lavorare” : Un clochard di 57 anni è stato trovato morto nell'auto nella quale viveva nel Trevigiano. Anche in questo caso si sospetta che le altissime temperature di questi ultimi giorni abbiano causato il malore che ha ucciso il povero uomo. Intanto a Guastalla si protesta: gli operai vogliono un accordo di riduzione oraria nel periodo estivo.Continua a leggere

Caldo record - ma anche killer : sale il numero delle vittime in tutta Europa : Si è fatta attendere come poche volte negli ultimi decenni la bella stagione, ma dopo la pioggia, il freddo e in molti casi anche la neve che hanno fatto saltare quasi per intero la stagione intermedia primaverile, l'estate ha presentato immediatamente il suo biglietto da visita più rovente. Il Caldo riservato di solito ai mesi di luglio e agosto, stavolta è arrivato già in giugno, con temperature che quotidianamente sforano i picchi record ...

Caldo killer : come evitare danni per la salute : Cosa bereCosa mangiareCosa indossareIn casaFuori casaC’è poco da fare, il tempo ci fa parlare, lamentare, disperare. A gennaio fa troppo freddo, a luglio troppo Caldo, quel mese lì non piove mai, quell’altro piove sempre. Sembra davvero che non ci vada mai bene nulla. Ma aldilà delle più o meno legittime lamentele, alcune condizioni climatiche rappresentano un rischio per la nostra salute. E spesso ridacchiamo sui soliti consigli che ci ...

Caldo killer in Italia : 3 morti/ Da Verona a Milano - stroncati da colpi di calore : Caldo killer in Italia: 3 morti, da Verona a Milano. Segnalazioni per malori dovuti a colpi di calore, ecco la situazione attuale.