Cagliari | Rog si presenta | “C’è una mentalità vincente Non vedo l’ora di conoscere lo

Calciomercato 24 luglio mercoledì : Rog-Cagliari - UFFICIALE. Chiesa-Juve - nuovo retroscena. Milan - salta Andre Silva al Monaco : Calciomercato 24 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 24 luglio. CAGLIARI– Il club rossoblù ha annunciato l’ufficialità di Rog. Il centrocampista ex Napoli arriverà in Sardegna pronto a recitare una parte d’assoluto protagonista. Grande voglia di iniziare la nuova avventura in terra isolana. Annuncio ufficiale piuttosto particolare, il quale prende spunto dalla nota […] L'articolo Calciomercato 24 luglio ...

Cagliari - Giulini : “Rog ideale per il dopo Barella. Nandez? Aspettiamo il sì del Boca” : Cagliari- Finisce 1-1 l’amichevole dei rossoblù contro il Ferapilsalò, pareggio isolano firmato dal gol di Cerri. Partita che servirà a mister Maran per capire e valutare alcune nuove situazioni di gioco. Detto questo, il Cagliari sarebbe ormai pronto ad abbracciare il doppio colpo firmato Rog-Nandez. Tabellino Ferapilsalò-Cagliari -1-1 Cagliari (4-3-1-2): Cragno (26' st Aresti); Cacciatore […] L'articolo Cagliari, Giulini: ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale Rog : la presentazione in stile “La casa di carta” [VIDEO] : Nuovo rinforzo per il Cagliari. I sardi hanno ufficializzato l’arrivo di Marko Rog dal Napoli con una nota sul proprio sito ufficiale: “Il Cagliari Calcio annuncia l’arrivo dal Napoli del giocatore Marko Rog, in prestito con obbligo di riscatto, sino al ?30 giugno 2024. Nato a Varazdin il 19 luglio 1995, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nella squadra della sua città. Si mette in evidenza guadagnando l’attenzione del ...

CorSport : accordo tra Napoli e Cagliari per Rog. Manca il sì del croato : Un paio di giorni fa Sky annunciava che il Cagliari aveva sbaragliato la concorrenza per Marko Rog. L’accordo sembrava ruotare attorno a un prestito con obbligo di riscatto per 15 milioni. Fuori dai giochi sia il Genoa che l’Eintracht. Oggi il Corriere dello Sport scrive che i due club sono d’accordo su tutto e che Manca solo il sì definitivo del centrocampista. L’intesa sarebbe raggiunta per 18 milioni tra prestito ...

Calciomercato Cagliari - centrocampo da sistemare : tra Nandez e Rog spunta un sogno… : Dopo aver ceduto il pezzo pregiato Barella all’Inter, il Cagliari è concentrato nel sistemare il centrocampo, rimpiazzando il neo calciatore nerazzurro e rinforzando quella zona di campo. E’ quasi fatta per l’uruguaiano Nandez. Anche i principali giornali argentini danno per imminente, dopo l’arrivo dall’Italia di De Rossi, la cessione del centrocampista del Boca Juniors. Nei giorni scorsi c’è stato un ...

Sky : Rog al Cagliari. Prestito con obbligo di riscatto per 15 milioni : Gianluca Di Marzio scrive che il trasferimento al Cagliari di Marko Rog è ormai vicinissimo. I sardi hanno sbaragliato la concorrenza del Genoa e dell’Eintracht Francoforte, che aveva la preferenza del centrocampista ma che offriva solo un Prestito. Il Cagliari potrebbe prendere Rog per 15 milioni: 2 di Prestito e 13 di obbligo di riscatto. Nelle prossime ore l’affare dovrebbe essere concluso in via definitiva. L'articolo Sky: Rog al ...

CorSport : Rog al Cagliari per 18 milioni : Il destino di Rog sembra cambiare all’improvviso. L’altalena che riguarda il centrocampista croato del Napoli, a onor del vero, va avanti da giorni. Prima è stato accostato a Genoa e Cagliari, con la pole position alternata di entrambe le squadre, a seconda dei giorni. Poi, ieri il Corriere dello Sport lo ha dato vicinissimo all’Eintracht Francoforte. Sembrava questione di ore perché la trattativa si chiudesse. Il Napoli chiede ...

CorMez : Il Genoa in vantaggio sul Cagliari per Marko Rog : Il Corriere del Mezzogiorno sposa la linea di Diego De Luca e Carlo Alvino: su Marko Rog è in vantaggio il Genoa, scrive il quotidiano. Proprio come aveva detto ieri la radio ufficiale. Il club ligure sarebbe dunque in corsia di sorpasso sul Cagliari. Sul croato c’è anche l’interessamento dello Schalke 04 e dell’Eintracht Francoforte. Come riportato ieri da radio Kiss Kiss, il nodo da sciogliere era solo quello della formula da ...

CorSport : Il Cagliari sfrutta i soldi incassati per Barella per prendere Rog : Ieri Diego De Luca, dai microfoni della radio ufficiale, Kiss Kiss Napoli, annunciava che il Genoa si era detto molto interessato a Rog e che l’accordo con il Napoli era vicinissimo. Si discuteva solo la formula poiché il club ligure vorrebbe il prestito con diritto di riscatto, mentre il club partenopeo vorrebbe cedere il centrocampista con prestito con obbligo di riscatto. Sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni di Carlo ...

Cagliari : in arrivo potrebbe esserci Defrel - piace anche Rog : Il Cagliari è in ritiro e sta svolgendo la prima parte della preparazione ad Aritzo in Sardegna. Mister Maran ha a disposizione tutti gli effettivi, esclusi due elementi che non sono stati nemmeno convocati. Si tratta di Nicolò Barella e Diego Farias. Entrambi infatti sono sul mercato. Il primo ormai pare sempre più vicino all'Inter. Per lui i nerazzurri verseranno nelle casse della società rossoblù una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il ...

Di Marzio : “Il Cagliari pensa a Rog per sostituire Barella» : Nello speciale calciomercato, su Sky, Gianluca Di Marzio dichiara che il Cagliari sta pensando a Rog per sostituire Barella in uscita verso l’Inter. Maran, in collegamento da Cagliari, dice: «È difficile smentire Di Marzio che è sempre molto ben informato. È uno dei giocatori che stiamo seguendo, anche se non è l’unico». Di Marzio ricorda che c’è anche la concorrenza del Genoa. L'articolo Di Marzio: “Il Cagliari pensa a Rog per ...

Calciomercato Cagliari - Defrel e Rog rinforzi per Maran : via Farias : Farias andrà al Lecce, Cagliari pronto ad acquistare Defrel per 12 milioni. Il post Barella è stato individuato in Rog.“powered by Goal”Al centro delle voci di Calciomercato per quanto riguarda le trattative in uscita, con Joao Pedro nel mirino dell’Atalanta e sopratutto Barella vicino all’Inter, il Cagliari ora è pronto a fare la voce grossa con due acquisti importanti in entrata. In attesa di capire se Pellegrini può tornare in ...

Calciomercato mercoledì 26 giugno : Roma su Perin. Napoli - fatta per Manolas. Cagliari - spunta Rog : Calciomercato 26 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 26 giugno. JUVENTUS– I bianconeri sembrerebbe esser ormai ad un passo dall’affare De Ligt. Accordo raggiunto con il giocatore, il quale guadagnerà circa 12 milioni di euro netti a stagione. Resta da trovare l’accordo tra le due società. Intanto, l’agente di Buffon, ai microfoni di […] L'articolo Calciomercato mercoledì 26 giugno: Roma su Perin. ...