Toninelli licenzia l' unico consulente pro Tav e lui replica | Vorrei sapere

Il caso del tecnico licenziato da Toninelli - raccontato dall'ingegnere dissidente : Mentre il presidente del Consiglio sembra orientarsi verso un parere favorevole alla Tav, all'edizione cartacea del Corriere della Sera che gli chiede perché il ministro Toninelli abbia deciso la sua cacciata, l'ingegner Pierluigi Coppola risponde laconico: “Vorrei saperlo anch'io”. È diventata un caso l'estromissione dalla Commissione di esperti incaricati di valutare l'oper, dell'unico tecnico pro-Tav sulla tratta ferroviaria Torino-Lione che ...

Danilo Toninelli licenzia l’unico tecnico della commissione costi-benefici favorevole alla Tav : Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha licenziato tramite mail Pierluigi Coppola, uno dei sei tecnici della commissione di analisi costi-benefici sulla Tav. Coppola era stato l'unico membro a non condividere la valutazione negativa sull'opera dello scorso febbraio. In passato aveva lamentato la metodologia inusuale con la quale era stata condotta la valutazione.Continua a leggere

Tav - l’esperto “dissidente” Coppola licenziato da Toninelli. Aveva contestato la metodologia dell’analisi costi-benefici : Pierluigi Coppola, il professore “dissidente” che firmò una contro-relazione favorevole alla Tav, non collabora più con la Struttura tecnica di missione che era stata incaricata dal ministero delle Infrastrutture di studiare costi e benefici dell’opera. La conclusione del contratto a far data dal 15 luglio gli è stata comunicata con una mail firmata dal ministro Danilo Toninelli. Come motivazione, il messaggio inviato via pec ...

