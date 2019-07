Ciclismo, Tour: Ewan vince 16.ma tappa

Via ai sei giorni finali delcon la 16.ma, penultima chance per i velocisti (l'ultima domenica a Parigi) prima dell'arrivo delle Alpi che decideranno la corsa.La Nimes-Nimes (177km) si risolve in volata e a trionfare è l australiano Caleb, che brucia sul traguardo Viviani, Groenewegen e Sagan. Bonifazi 5°, Trentin 7°. Tutto immutato in classifica:Alaphilippe sempre leader Quasi tutta pianeggiante,a parte un Gpm di 4a categoria,la frazione non produce scossoni, con il gruppo (con la maglia gialla) che controlla senza problemi.(Di martedì 23 luglio 2019)