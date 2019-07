Italiani a lezione d’inglese | la strana abitudine di Ancelotti e le difficoltà di

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Interessante intervista della Gazzetta dello Sport alla professoressa Simona Italiano. E’ colei che, da più di 20 anni, insegna l’inglese ai calciatori o allenatoriche ‘sbarcano’ in Premier League o a quelli inglesi che arrivano in Italia. Ha raccontato le caratteristiche di ognuno e qualche aneddoto oparticolare. Come quella di, ad esempio: “E’ un uomo buono – si legge – e di grande generosità. Spesso si presentava aportando salami. Sarri invece è davvero incredibile: assorbe subito parole e frasi idiomatiche. Curioso e aperto. Su Mazzarri non è vero che in inglese era limitato come scrivevano giornali e siti. Lo presero di mira sin dall’inizio e per lui si creò un blocco mentale nell’esprimersi in inglese in pubblico, ma ariusciva a reggere le conversazioni“. Il ...

