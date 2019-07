Pakistan | giovane medico precipitato sul Gasherbrum VII | è grave e i soccorsi non arrivano

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 21 luglio 2019) Francesco Cassardo, unalpinista di Rivoli (centro alle porte di Torino) è gravissimo. Il trentenne, ieri, sabato 20 luglio, è stato coinvolto in un terribile incidente sulle cime delVII, in: durante la discesa èper alcune centinaia di metri. Il compagno di cordata Cala Cimenti, esperto scalatore che solo una ventina di giorni fa ha conquistato il Nanga Parba, ha subito avvertito i, ma l'elicottero non si è ancora alzato in volo. L'incidente e iche nonFrancesco Cassardo,in forza all'ospedale di Pinerolo, èper centinaia di metri durante la discesa in sci dalVII. Ildottore, da sempre appassionato di montagna, è arrivato inper aiutare i medici e gli infermieri di un ambulatorio locale. Oltre a consegnare loro dei medicinali di difficile reperimento ha insegnato ...

melusynazzurra : RT @Don_Lazzara: #Pakistan: Un giovane cristiano, giocatore di cricket, è stato arrestato con l'accusa di blasfemia, che nel Paese asiatico… - FabioTanzilli : GIOVANE DI RIVOLI FERITO E BLOCCATO SUI MONTI DEL PAKISTAN, APPELLO DELLA FAMIGLIA AL GOVERNO… -