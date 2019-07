Venezia | turisti fanno caffé col fornelletto | daspo e maxi-multa

Il totem turistico indica Porta Maggiore - ma si trova a Piazza Venezia : La scritta sul totem informativo è chiara, grossetto bianco su sfondo rosso: Porta Maggiore. Nell’immagine in basso, una cartina dettagliata di una delle principali piazze della Capitale, per aiutare i turisti a orientarsi. C’è un solo problema: il luogo dove è stato installato non è Porta Maggiore, ma Piazza Venezia.Il cartello è comparso in zona nel weekend, e da allora in tanti hanno segnalato al ...

L’entrata in vigore della nuova tassa sui turisti a Venezia è stata rimandata a gennaio 2020 : L’entrata in vigore della nuova tassa sui turisti a Venezia è stata rimandata a gennaio 2020. Lo ha deciso il comune di Venezia a causa di problemi tecnici legati alla riscossione del nuovo contributo: dovranno pagarlo tutti i turisti che

Venezia - nuotano nel Canal Grande - denunciati turisti americani : Federico Garau Gli stranieri, in preda ai fumi dell'alcol, si sono opposti all'intervento sul posto dei poliziotti: particolarmente esagitate due donne, denunciate anche per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale Ci si avvicina rapidamente all'estate ed ecco che tornano alla ribalta gli episodi di inciviltà che vedono come protagonisti i turisti del Belpaese, in questa occasione l'episodio incriminato si è verificato a ...

Venezia - nuotano nel Canal Grande : denunciati turisti americani : Gli stranieri, in preda ai fumi dell'alcol, si sono opposti all'intervento sul posto dei poliziotti: particolarmente esagitate due donne, denunciate anche per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale Federico Garau ? Luoghi: Venezia

Venezia - lo scontro visto dalla prua della nave da crociera e la paura a bordo : “Ommioddio”. La fuga dei turisti : Le immagini sono state girate da un gruppo di turisti inglesi che hanno assistito all’incidente tra il battello turistico ormeggiato al molo di San Basilio e la nave da crociera Msc “Opera” sulla prua di quest’ultima. Sotto, lungo la banchina, la fuga di altri turisti. Video Twitter L'articolo Venezia, lo scontro visto dalla prua della nave da crociera e la paura a bordo: “Ommioddio”. La fuga dei turisti ...

Nave da crociera tampona battello turistico a Venezia - quattro donne ferite : Solo qualche giorno fa la provocazione di Banksy a Venezia aveva preso di mira proprio uno dei giganti nautici che solcano i canali della laguna. Oggi un incidente avvenuto tra una Nave da crociera della Msc e un battello gran turismo riporta sotto i riflettori il problema. La “Opera”, in attracco al molo di San Basilio, ha tamponato sul lato di po...

Scontro a Venezia fra nave da crociera e battello turistico le verifiche dei vvf dopo l'incidente : Molo San Basilio: una nave da crociera scarroccia andando ad urtare la banchina e colpendo un’imbarcazione turistica. Sul posto motobarche e sommozzatori dei Vigili del fuoco / fonte Vigili del Fuoco Agenzia Vista vigili del fuoco nave Scontro ? Luoghi: Venezia ...

Venezia - nave da crociera si scontra con un battello di turisti : ci sarebbero 5 feriti : Un incidente stamattina ha dato un brusco risveglio alla città di Venezia. Nel canale della Giudecca, una nave da crociera Msc si è scontrata con un battello turistico. Ci sarebbero alcuni feriti. Una delle prime ipotesi è che si sia rotto un cavo di traino della nave. E con questo evento, subito si riaccendono le polemiche per il passaggio di imbarcazioni così grandi dentro la famosa città italiana. Incidente a Venezia tra una nave da crociera ...

Venezia - Msc Opera colpisce un battello turistico : nessuna vittima - almeno quattro feriti : Si è sfiorata la tragedia questa mattina a Venezia, poiché una nave da crociera della Msc ha urtato un battello turistico mentre si preparava per l'ormeggio, terminando la sua corsa contro una banchina. Al momento non sono chiare le cause dell'incidente, ma è certo che non ci sarebbero comunque vittime: il bilancio parla infatti di quattro feriti (alcune fonti cinque). La sirena della nave avrebbe suonato a lungo, così sul posto sono giunti ...

Venezia - scontro tra una nave da crociera e un battello : panico tra i turisti - 4 feriti [FOTO e VIDEO LIVE] : Un incidente tra una nave da crociera della ‘Msc’ e un battello gran turismo è avvenuto stamane nel porto di Venezia. Secondo le prime informazioni, la ‘Opera‘ era in attracco al molo di San Basilio quando ha ‘tamponato’ sul lato di poppa il battello, anch’esso in fase di ormeggio. Sarebbero in tutto 5 le persone ferite nella collisione in laguna a Venezia. I feriti sarebbero uno a bordo della Opera, gli ...

Venezia - la nave da crociera perde il controllo e aziona la sirena : l’impatto contro il battello turistico. Le immagini : La nave da crociera Msc “Opera” ha perso il controllo, forse a causa di un black out, e si è scontrata contro un battello turistico e la banchina del molo di San Basilio. Nel video, la nave con la sirenza azionata, poi l’impatto. Secondo le prime ricostruzioni, la nave stava arrivando alla stazione marittima di Venezia trascinata da un rimorchiatore. A bordo del traghetto coinvolto nella collissione, c’erano più di 100 ...

Nave da crociera tampona battello turistico a Venezia - cinque feriti : Solo qualche giorno fa la provocazione di Banksy a Venezia aveva preso di mira proprio uno dei giganti nautici che solcano i canali della laguna. Oggi un incidente avvenuto tra una Nave da crociera della Msc e un battello gran turismo riporta sotto i riflettori il problema. La “Opera”, in attracco al molo di San Basilio, ha tamponato sul lato di po...

Venezia - nave da crociera si scontra con lancia turistica : feriti - passeggeri caduti in acqua - pesanti danni : Scontro tra una nave da crociera e il lancione turistico Michelangelo questa mattina, 2 giugno, nel canale della Giudecca a Venezia. danni agli scafi, alcune persone nell'impatto sono...