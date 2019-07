Morto Francesco Saverio Borrelli | l' ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite

L’ultimo addio a Francesco - Morto a 13 anni nello schianto in auto : indagato il padre : È indagato dalla Procura per omicidio stradale il papà del piccolo Francesco Provenzano, il ragazzino di 13 anni morto in uno spaventoso incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì scorso sull'A29 Mazara del Vallo-Palermo, all’altezza dello svincolo Alcamo Est. Come sottolineano dalla Procura di Trapani, per il momento si tratta di "una iscrizione d’ufficio" per consentire agli inquirenti di effettuare tutte le procedure previste ...

Alcamo - Bmw con papà e due figli a bordo si ribalta : Francesco Morto a 14 anni - grave il fratellino di 9. Giallo sul video su Facebook : Dramma familiare ad Alcamo. Un ragazzo di 14 anni, Francesco Provenzano, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sull'autostrada A/29, all'altezza di Alcamo (Tp). Il...

Cuneo. Incidente in bici : Morto Francesco Scarmato - sarebbe diventato maggiorenne a breve : Un terribile Incidente stradale è costato la vita a Francesco Scarmato. E’ successo attorno alla mezzanotte a Cuneo all’altezza del

FRANCESCO GINESE - Morto AL RAVE ALLA SAPIENZA/ Bussetti : "Chiarimenti dal rettore" : FRANCESCO GINESE, 26enne MORTO al RAVE ALLA SAPIENZA: si indaga per omicidio colposo. Bussetti: "Chiarimenti dal rettore".

Francesco - 7 anni - Morto per un'otite curata con l'omeopatia : genitori condannati : condannati a tre mesi di carcere, pena sospesa, i genitori di Francesco Bonifazi, il bambino di 7 anni di Cagli (Pesaro Urbino) morto il 27 maggio 2017 per una otite batterica bilaterale curata con...