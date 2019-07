Mattia sapeva far fare alle parole la cosa più complicata | ti facevano sbellicare dalle

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 20 luglio 2019) Non si può scrivere diTorre, forse il migliore autore in circolazione, senza sapere che lui lo avrebbe fatto meglio di te. Ciò rende questo esercizio ingrato, al momento della sua scomparsa, ancora più duro. Aveva descritto della scoperta della sua malattia con la precisione fulminante di un haiku o di un selfie: “Lei ha un tumore al rene sinistro. È grosso, è una grossa massa. Bisogna operare subito. Il cielo si spacca e tutto si capovolge”. Ma la più grossa difficoltà per chi scrive ora, dopo la sua morte, è resa ancor più sgradevole dal fatto cheTorre scriveva benissimo (chissà che vuol dire: ma non c’è proprio altra espressione che si può usare), ma soprattuttofarlapiù: tirisate.La prima ...

