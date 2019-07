Ex della Bigella condannato per spaccio confessa | ' La mia fidanzata guadagnava più di me'

Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) Alessio Bruno è uno dei protagonisti delle scorse edizioni di Temptation Island, più precisamente quella del 2017. Il ragazzo partecipò insieme allaValeriaal programma delle tentazioni, dove la sua relazione con l'allora ragazza fu messa a dura prova. I due abbandonarono insieme il programma nonostante tutte le difficoltà incontrate nel loro percorso nel reality condotto da Filippo Bisciglia, ma dopo poco tempo si lasciarono. Nelle ultime ore è emersa la notizia che il ragazzo è statoa 2 anni e 8 mesi per detenzione edi sostanze stupefacenti. La cosa ha lasciato sconvolti tutti i suoi fan sul web. Alessio Brunodi aver spacciato droga L'ex protagonista di Temptation Island ieri mattina è stato fermato mentre era in macchina in zona Tiburtina a Roma. Le forze dell'ordine lo hanno trovato in possesso di alcuni dosi di sostanze ...

