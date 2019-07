romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il capo della polizia Gabrielli nella sede della questura a Palermo durante la cerimonia a 27 anni dalla strage di via D’Amelio dove sono stati uccisi Il giudice Paolo Borsellino 5 agente della scorta commenta se tra noi Qualcuno ha sbagliato se qualcuno ha tradito per ansia da prestazione o per alcuni progetti siamo i primi a pretendere la verità e non ci si parli dietro a chi non può più parlare o a scorciatoie aggiungere il capo della polizia non vogliamo verità di comodo parlando dei presunti depistaggi nell’inchiesta sulle stragi di mafia Gabrielli sottolinea ancora noi vogliamo la verità intera costi quel che costi tutto questo per noi non è negoziabile pretendiamo la verità al pari dei familiari delle vittime delle stragi mafiose che mi addormento un chiarimento tocca all’Italia ...

ItalianAirForce : ?? Un saluto speciale ad @astro_luca; ?? Lauree per i Marescialli del Corso Zephyr; ?? L'#AeronauticaMilitare operativ… - Agenzia_Ansa : #Universiadi record di medaglie e impianti ok, #Napoli esulta Tutti i VIDEO dell'ultime giornata di gare in attesa… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 20:10: romadailynews radiogiornale Buonasera dalla… -