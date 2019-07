Temptation Island | Sabrina in lacrime | il gesto di Nicola a telecamere spente Video

Gossip Temptation Island : Sabrina gelata dal gesto di Nicola : Nicola Tedde sempre più vicino alla single di Temptation Island: Sabrina senza parole Poco fa è stata pubblicato su Witty Tv un nuovo video sulle anticipazioni di Temptation Island inerente alla prossima puntata che andrà in onda Lunedì prossimo in prima serata su Canale 5. In questo filmato i telespettatori hanno avuto modo di vedere Nicola Tedde sempre più vicino alla sua tentatrice, tanto da recarsi una notte nella sua abitazione. Abitazione ...

Ambra Lombardo e Kikò Nalli/ La verità su Temptation Island Vip e lo sfogo social : Ambra Lombardo e Kikò Nalli parteciperanno a Temptation Island Vip? Arriva la risposta e lo sfogo su Instagram dell'ex gieffina

Clamoroso a Temptation Island : "Il tentatore Javier è già fidanzato" - : Pina Francone Il pallavolista che sta facendo vacillare Ilaria avrebbe già una relazione da tempo, come scrivono alcuni utenti sui social Clamoroso a Temptation Island, dove non mancano mai, ma proprio mai, i colpi di scena. Ecco allora servito l'ultimo, che riguarda il tentatore Javier Martinez. Già, il bel pallavolista moro che sta facendo vacillare Ilaria, fidanzata di Massimo (alle prese, a sua volta, con la tentazione Elena), ...

Temptation Island Vip 2 : Alex Belli e Kikò smentiscono la partecipazione con Delia e Ambra : Altre due coppie di personaggi famosi si sono tirate fuori dal cast della seconda edizione Vip di Temptation Island: Alex Belli e Kikò Nalli, infatti, hanno rilasciato delle dichiarazioni molto nette sul gossip che li voleva in procinto di mettersi alla prova nel reality di Canale 5. L'attore ha fatto sapere di voler vivere la storia con Delia Duran lontano dalle telecamere, il parrucchiere romano, invece, ha negato qualsiasi contatto con la ...

Kiko e Ambra pronti per Temptation Island Vip? La verità di Nalli : Chicco Nalli e Ambra Lombardo parteciperanno a Temptation Island Vip? L’hair stylist risponde e fa chiarezza sulla vicenda dopo l’apertura al programma della sua fidanzata Temptation Island Nip volge al termine e nel mentre si scaldano i motori dell’edizione vip che andrà in onda a settembre su Canale 5. Nel toto-nomi delle coppie che faranno […] L'articolo Kiko e Ambra pronti per Temptation Island Vip? La verità di Nalli ...

Temptation Island Vip - Alex Belli : "Non riaggancerei mai il telefono alla De Filippi" : Tutti in attesa della nuova edizione di Temptation Island Vip, e la curiosità su quale vip dovrà quest'anno mettere a dura prova il suo amore, inizia a farsi sentire. Qualche settimana fa si vociferava sulla possibile partecipazione della coppia Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, ma la smentita è

Temptation Island 2019 - giallo su Javier Martinez : il tentatore è già fidanzato? : Manca poco al termine di Temptation Island 2019, nel prossimo appuntamento vedremo gli ultimi falò dei fidanzati e delle fidanzate ma soprattutto vedremo come procederà il feeling instaurato fra Ilaria Teolis e il single Javier Martinez. Abbiamo visto che il giovane ragazzo ha attirato l'attenzione della fidanzata, soprattutto alla luce di una turbolenta esperienza nel villaggio di Is Morus Relais. Ma Javier è veramente single? Questa è la ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Kikò e Ambra non ci saranno : Kikò Nalli smentisce la sua partecipazione con Ambra a Temptation Island Vip Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono conosciuti nel periodo in cui hanno vissuto nella Casa. E in quella circostanza hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra, dando così inizio alla loro storia. E sui due piccioncini, in queste settimane, sono circolati anche diversi rumor on line su una loro presunta partecipazione a Temptation Island Vip. Sarà vero? ...

Temptation Island : Ilaria ha perdonato Massimo? La segnalazione : Massimo e Ilaria stanno ancora insieme dopo Temptation Island 6? L’ultimo gossip Una delle coppie che più hanno fatto chiacchierare in queste prime puntate di Temptation Island 2019 è stata senza ombra di dubbio quella composta da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. E a proposito di questi ultimi è arrivata una segnalazione alla fanpage instagram VeryInutilPeople che ha già creato un bel subbuglio mediatico. Di cosa si tratta? Una follower ...

Temptation Island VIP - tra le coppie anche Alex Belli e Delia Duran? : A grandi passi ci avviciniamo verso l'edizione VIP di Temptation Island che presto rivedremo su Canale 5. In questi giorni la redazione è alle prese con il casting della seconda edizione che ancora non ha un conduttore ufficiale, anche se le ultime indiscrezioni darebbero una buona possibilità ad Alessia Marcuzzi.Non si ha certezza invece delle coppie che entreranno a far parte della rosa del programma ragion per cui si naviga a rumors e ...

Temptation Island - il single Sammy : "Cristina-David - coppia destinata a scoppiare" : "Spero che questo percorso sia servito a Cristina per acquisire più stima di sé e che l’abbia aiutata a capire cosa è giusto per lei". A dirlo è Sammy Hassan, nell'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. Il tentatore di Temptation Island nel villaggio televisivo si era avvicinato in particolare a Cristina Incorvaia, fidanzata di David Scarantino. La coppia di innamorati, nonostante i forti tentennamenti di lei, ha resistito ed ha ...

Anticipazioni U&D nuovi tronisti : sarebbe in arrivo Alessandro da Temptation Island : Fervono i preparativi per la prossima edizione di Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, già confermato per la prossima stagione televisiva. E in queste ore trapelano le prime Anticipazioni su quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti della trasmissione di Canale 5, alcuni dei quali potrebbero arrivare dal mondo di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni attualmente ...

Temptation Island - David dopo il falò con la fidanzata : 'Mai pensato che potesse finire' : David e Cristina sono usciti insieme da Temptation Island: la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne si è confrontata al falò prima dei 21 giorni previsti dal reality, per volere dell'ex cavaliere. David ha fatto di tutto per convincere la fidanzata a riprovare a stare insieme e così è stato, ma il pubblico non sapeva cosa fosse accaduto tra i due subito dopo l'incontro avvenuto sotto gli occhi di Filippo Bisciglia. A rendere più ...

Temptation Island 2019 - Andrea : ‘Jessica mi ha umiliato davanti a tutta Italia’ : Andrea Filomena e Jessica Battistello dopo l’esperienza di Temptation Island 2019 non sono più una coppia, ma il ragazzo impiegherà un po’ di tempo per riprendersi dalla batosta ricevuta nel docu-reality di Canale 5, dove la sua ex ragazza si è avvicinata così tanto al single Alessandro Zarino da decidere di frequentarlo anche fuori (QUI vi diciamo com’è finita tra di loro). Intervistato da Uomini e donne magazine come riporta ...